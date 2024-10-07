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برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف المنتدى اللوجستي

10/7/2024 2:46:40 PM
(MENAFN- Al Watan) ​​​تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنظم وزارة النقل والخدمات اللوجستية، المنتدى اللوجستي العالمي 2024 في دورته الافتتاحية في مدينة الرياض، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر المُقبل، وذلك في مركز الملك عبدالله المالي.
نمو وتمكين
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى اللوجستي العالمي الأول من نوعه، يعد خير شاهد على دعم القيادة الرشيدة للقطاع اللوجستي بالمملكة، لتقوم بدور محوري في الخريطة اللوجستية العالمية عبر موقعها الجغرافي المميز الذي يخدم القارات الثلاث، ولتسهم في تعزيز التعاون الدولي ورسم ملامح مستقبل القطاع، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد نموًا متواصلًا وتمكينًا مستمرًا.
وتتزايد الرغبة في المشاركة في تطور هذا القطاع مع زيادة الاستثمارات فيه، حيث شهد القطاع ارتفاعًا في الأعمال الجديدة المسجّلة بنسبة 76 % في الربع الثاني من عام 2024، ليصبح القطاع الأسرع نموًّا في المملكة.
10 آلاف مشارك
ومن المتوقع أن يشهد المنتدى حضور أكثر من 10.000 مشارك من قيادات قطاع الخدمات اللوجستية من قادة ومسؤولين من القطاع العام والخاص، وخبراء وكبار التنفيذيين ورواد القطاع من مختلف دول العالم، وذلك عبر جلسات حوارية مثرية، تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الجهود المشتركة للنهوض بالخدمات اللوجستية، وتعزيز دورها التنموي في الاقتصاد العالمي.
تقدم سعودي
إلى ذلك، تستعرض المملكة خلال النسخة الأولى للمنتدى، أبرز جهودها في تطوير إجراءات وتشريعات القطاع اللوجستي، التي أثمرت عن تقدّم المملكة 17 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، إلى جانب تسليط الضوء على النقلة النوعية في القطاع التي تجلت في إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في منتصف عام 2023 عبر إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يضم إجمالي مساحات تتجاوز 100 مليون متر مربع، ويهدف لتطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة، وتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالمي.
وتتجه المملكة -من خلال تحوّل قطاع الخدمات اللوجستية- إلى عصر جديد من الريادة والابتكار تتحقق فيه رؤية وطنية طموحة، تهدف إلى إرساء أسس مستقبلية وتُعيد تعريف مفاهيم التجارة العالمية والخدمات اللوجستية تحت قيادة وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مع الالتزام بالاستدامة والتطوير التكنولوجي.
كما رفعت المملكة تصنيفها الدولي في مناولة أعداد الحاويات السنوية إلى المرتبة الـ15 دوليًا، وكذلك صُنفت 3 من موانئها ضمن أكبر 100 ميناء بالعالم في مناولة أعداد الحاويات وفق تقرير ((Lloyd & List)) الصادر حديثًا للعام الجاري، مما يعكس مكانة المملكة كونها قوة لوجستية عالمية، ودورها البارز في دعم الاقتصاد وتعزيز أعمال التصدير والتجارة وحركة سلاسل الإمداد.
كما شهد قطاع الطيران المدني تقدمًا ملحوظا، حيث تم توقيع أكبر طلبية طائرات في تاريخ المملكة خلال أيام منتدى مستقبل الطيران، الذي أقيم بالرياض في مايو 2024، إذ أعلنت مجموعة الخطوط السعودية عن صفقة تاريخية لشراء 105 طائرات من طراز إيرباص. وتشهد المطارات السعودية أيضا فرصًا استثمارية غير مسبوقة بقيادة الهيئة العامة للطيران المدني (GACA).
أبرز أهداف المنتدى
تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي.
إبراز النمو الاقتصادي.
تطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة وسلاسل الإمداد.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
زيادة الفرص الوظيفية في القطاع.
ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

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