برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف المنتدى اللوجستي

(MENAFN
- Al Watan)
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنظم وزارة النقل والخدمات اللوجستية، المنتدى اللوجستي العالمي 2024 في دورته الافتتاحية في مدينة الرياض، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر المُقبل، وذلك في مركز الملك عبدالله المالي. نمو وتمكين
وأكد وزير
النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى اللوجستي العالمي الأول من نوعه، يعد خير شاهد على دعم القيادة الرشيدة للقطاع اللوجستي بالمملكة، لتقوم بدور محوري في الخريطة اللوجستية العالمية عبر موقعها الجغرافي المميز الذي يخدم القارات الثلاث، ولتسهم في تعزيز التعاون الدولي ورسم ملامح مستقبل القطاع، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد نموًا متواصلًا وتمكينًا مستمرًا.
وتتزايد الرغبة في المشاركة في تطور هذا القطاع مع زيادة الاستثمارات فيه، حيث شهد القطاع ارتفاعًا في الأعمال الجديدة المسجّلة بنسبة 76 % في الربع الثاني من عام 2024، ليصبح القطاع الأسرع نموًّا في المملكة. 10 آلاف مشارك
ومن المتوقع أن يشهد المنتدى حضور أكثر من 10.000 مشارك من قيادات قطاع الخدمات اللوجستية من قادة ومسؤولين من القطاع العام والخاص، وخبراء وكبار التنفيذيين ورواد القطاع من مختلف دول العالم، وذلك عبر جلسات حوارية مثرية، تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الجهود المشتركة للنهوض بالخدمات اللوجستية، وتعزيز دورها التنموي في الاقتصاد العالمي. تقدم سعودي
إلى ذلك، تستعرض المملكة خلال النسخة الأولى للمنتدى، أبرز جهودها في تطوير إجراءات وتشريعات القطاع اللوجستي، التي أثمرت عن تقدّم المملكة 17 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، إلى جانب تسليط الضوء على النقلة النوعية في القطاع التي تجلت في إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في منتصف عام 2023 عبر إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يضم إجمالي مساحات تتجاوز 100 مليون متر مربع، ويهدف لتطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة، وتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالمي.
وتتجه المملكة -من خلال تحوّل قطاع الخدمات اللوجستية- إلى عصر جديد من الريادة والابتكار تتحقق فيه رؤية وطنية طموحة، تهدف إلى إرساء أسس مستقبلية وتُعيد تعريف مفاهيم التجارة العالمية والخدمات اللوجستية تحت قيادة وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مع الالتزام بالاستدامة والتطوير التكنولوجي.
كما رفعت المملكة تصنيفها الدولي في مناولة أعداد الحاويات السنوية إلى المرتبة الـ15 دوليًا، وكذلك صُنفت 3 من موانئها ضمن أكبر 100 ميناء بالعالم في مناولة أعداد الحاويات وفق تقرير ((Lloyd & List)) الصادر حديثًا للعام الجاري، مما يعكس مكانة المملكة كونها قوة لوجستية عالمية، ودورها البارز في دعم الاقتصاد وتعزيز أعمال التصدير والتجارة وحركة سلاسل الإمداد.
كما شهد قطاع الطيران المدني تقدمًا ملحوظا، حيث تم توقيع أكبر طلبية طائرات في تاريخ المملكة خلال أيام منتدى مستقبل الطيران، الذي أقيم بالرياض في مايو 2024، إذ أعلنت مجموعة الخطوط السعودية عن صفقة تاريخية لشراء 105 طائرات من طراز إيرباص. وتشهد المطارات السعودية أيضا فرصًا استثمارية غير مسبوقة بقيادة الهيئة العامة للطيران المدني (GACA). أبرز أهداف المنتدى
تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي.
إبراز النمو الاقتصادي.
تطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة وسلاسل الإمداد.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
زيادة الفرص الوظيفية في القطاع.
ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
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