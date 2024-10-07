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الأشغال العامة تشرع بحصر الأضرار بالوحدات السكنية في قطاع غزة

10/7/2024 2:33:08 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، عن إطلاق استمارة لحصر الأضرار بشكل أولي في الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة الناجمة عن عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة منذ عام كامل.

وذكرت "الأشغال العامة"، في بيان صحفي، أنه وفي إطار الجهود المستمرة وضمن مسؤوليتها في عملية حصر الأضرار الناجمة عن عدوان الاحتلال على غزة، أطلقت هذه الاستمارة الموجهة بشكل أساسي للمواطنين، بهدف جمع معلومات أولية حول الأضرار التي لحقت بالمباني والوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي أو جزئي.

وأهابت الوزارة بكافة المواطنين المتضررين في القطاع، التعاون قدر الإمكان وضمن الظروف الحالية لتعبئة البيانات المطلوبة، مؤكدة أنه سيتم جمع البيانات بشكل سري وآمن.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين تعبئة البيانات عبر الرابط [].

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