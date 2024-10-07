الأشغال العامة تشرع بحصر الأضرار بالوحدات السكنية في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، عن إطلاق استمارة لحصر الأضرار بشكل أولي في الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة الناجمة عن عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة منذ عام كامل.
وذكرت "الأشغال العامة"، في بيان صحفي، أنه وفي إطار الجهود المستمرة وضمن مسؤوليتها في عملية حصر الأضرار الناجمة عن عدوان الاحتلال على غزة، أطلقت هذه الاستمارة الموجهة بشكل أساسي للمواطنين، بهدف جمع معلومات أولية حول الأضرار التي لحقت بالمباني والوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي أو جزئي.
وأهابت الوزارة بكافة المواطنين المتضررين في القطاع، التعاون قدر الإمكان وضمن الظروف الحالية لتعبئة البيانات المطلوبة، مؤكدة أنه سيتم جمع البيانات بشكل سري وآمن.
وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين تعبئة البيانات عبر الرابط [].
MENAFN07102024000205011050ID1108754287
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.