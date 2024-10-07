تنمية الصادرات يقرر فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات على فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

وأوضح البنك أنه من المقرر أن يتم تلقي الطلبات اعتباراً من 10 أكتوبر 2024 حتي 31 أكتوبر الجاري.

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وتعرض أسماء المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم من قبل المركزي المصري على الجمعية العامة التي تنظر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لانتخابهم.

وقررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد زيادة رأس المال المرخص به للبنك المصري لتنمية الصادرات من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه.

كما تقرر قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات، من 7.44 مليار جنيه إلى 9.89 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.45 مليار جنيه.

والزيادة موزعة على عدد 245.556.432 سهم (بواقع 0.33 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة) بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد تمويلاً من أرباح العام الظاهرة في القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2023.

وافقت الجمعية العامة العادية لبنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 7.44 مليار جنيه إلى 9.89 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة أن الزيادة قدرها 2.455 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.33 سهم لكل سهم، تمويلًا من الأرباح المحتجزة وأرباح العام الظاهرة بقوائم 2023.

فيما أقرت العمومية غير العادية، زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه.

كما وافقت على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بناءً على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع.

وكان قرر مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، مضاعفة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه.

وتقرر زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 7.44 مليار جنيه إلى 9.896 مليار جنيه، بمبلغ 2.455 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، تنفيذًا لقرار عمومية الشركة المنعقدة في 27 مارس الماضي.

وتوزع الزيادة على 245.55 مليون سهم، على أن تكون الزيادة بواقع 0.33 سهم مجاني لكل سهم أصلي.



