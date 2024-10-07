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البنك الأهلى المصرى يفتتح أول فروعه فى السعودية الشهر المقبل

10/7/2024 2:08:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يفتتح البنك الأهلى المصرى فرعًا بالعاصمة السعودية الرياض منتصف نوفمبر المقبل، بحسب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك.

وقال أبو الفتوح، على هامش مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص، إن القطاع العقارى توسع، وارتفع عدد الشركات الكبرى القادرة على تصدير خدماتها والتوسع الخارجى، لذلك تنجح فى الحصول على التمويل اللازم.

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وأضاف أنه حتى لو لم يكن البنك الأهلى المصرى متواجد داخل سوق معين لكنه يستطيع تسهيل حصول الشركات المصرية على تمويل من خلال شركائه عبر إصدار خطابات الضمان.

وأوضح أن عمولة إصدار خطابات الضمان مناسبة لشركات المقاولات الكبرى، والتى تقل تدريجيًا مع استرداد عوائد تصدير خدماتها أو نمو حجم أعمالها واستمرارية مشروعاتها.

وكشف أن سقف التمويل لقطاع المقاولات لدى البنك الأهلى خلال العام الجارى بلغ 125 مليار جنيه، مشيرا إلى أن القطاع المصرفى مهتم بتمويل القطاع العقارى.

وقال إنه يجب التركيز على تصدير خدمات الاستشارات لأنها تتم من داخل مصر ويسهل حصول الشركات العاملة بها على التمويل، عكس شركات المقاولات التى تعمل بالخارج.

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