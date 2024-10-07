البنك الأهلى المصرى يفتتح أول فروعه فى السعودية الشهر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) يفتتح البنك الأهلى المصرى فرعًا بالعاصمة السعودية الرياض منتصف نوفمبر المقبل، بحسب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك.
وقال أبو الفتوح، على هامش مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص، إن القطاع العقارى توسع، وارتفع عدد الشركات الكبرى القادرة على تصدير خدماتها والتوسع الخارجى، لذلك تنجح فى الحصول على التمويل اللازم.
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وأضاف أنه حتى لو لم يكن البنك الأهلى المصرى متواجد داخل سوق معين لكنه يستطيع تسهيل حصول الشركات المصرية على تمويل من خلال شركائه عبر إصدار خطابات الضمان.
وأوضح أن عمولة إصدار خطابات الضمان مناسبة لشركات المقاولات الكبرى، والتى تقل تدريجيًا مع استرداد عوائد تصدير خدماتها أو نمو حجم أعمالها واستمرارية مشروعاتها.
وكشف أن سقف التمويل لقطاع المقاولات لدى البنك الأهلى خلال العام الجارى بلغ 125 مليار جنيه، مشيرا إلى أن القطاع المصرفى مهتم بتمويل القطاع العقارى.
وقال إنه يجب التركيز على تصدير خدمات الاستشارات لأنها تتم من داخل مصر ويسهل حصول الشركات العاملة بها على التمويل، عكس شركات المقاولات التى تعمل بالخارج.
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