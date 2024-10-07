(MENAFN
- mslgroup) تفخر "مجموعة ماهي خوري"، المجموعة الرائدة في القطاع التجاري في الإمارات، بالإعلان عن عودتها إلى قطاع السيارات من خلال شراكة استراتيجية مع " دونج فينج موتور كوربوريشن"، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في الصين وأحد "الأربعة الكبار" عالميًا في مجال الابتكار والنمو. يمثل هذا التعاون نقطة تحول بارزة مع الإطلاق الرسمي لقسم "ماهي خوري أوتوموتيف"، مما يعزز مكانتها كلاعب محوري في سوق السيارات الديناميكي في الإمارات. فمن خلال هذه الشراكة، ستقدم المجموعة للمستهلكين المحليين سيارات "دونج فينج" المبتكرة وذات الأداء العالي.
بصفتها الموزع الوحيد لسيارات "دونج فينج" في الإمارات، تستفيد "مجموعة ماهي خوري" من إرثها العريق في مجال السيارات لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على مجموعة متنوعة من المركبات. تتميز "دونج فينج" بتقنياتها المتطورة وقدراتها التصنيعية الرائدة، مما يعزز من قدرة "مجموعة ماهي خوري" على تقديم حلول فائقة الجودة للسوق المحلي. يسهم هذا التحالف الاستراتيجي في إعادة تعريف تجربة السيارات في المنطقة، ويضمن للمستهلكين الوصول إلى أحدث الابتكارات في تكنولوجيا السيارات المتقدمة.
الاستفادة من توجهات صناعة السيارات العالمية
مع استمرار تطور صناعة السيارات، تستفيد الشراكة بين "مجموعة ماهي خوري" و"دونج فينج" من التأثير المتزايد للعلامات التجارية الصينية في السوق العالمية. وقد أثبتت "دونج فينج" مكانتها كلاعب رئيسي، حيث حققت مبيعات بلغت 2.42 مليون سيارة على مستوى العالم في عام 2023. إن طرح مركبات "دونج فينج" المبتكرة في الإمارات سيمنح المستهلكين فرصة الوصول إلى أحدث التقنيات وحلول السيارات العالية الجودة.
تستعد "مجموعة ماهي خوري" لإطلاق أربعة طرازات رائدة: SHINE وSHINE MAX وAX7 وMAGE، حيث تجسد كل مركبة منها التزام الشركة الراسخ بالجودة والأداء المتميز. صُممت هذه الطرازات لتلبي التفضيلات المتنوعة للمستهلكين في الإمارات، حيث توفر سيارات السيدان SHINE وSHINE MAX تجربة راحة استثنائية وتقنيات حديثة متقدمة. أما سيارات الدفع الرباعي AX7 وMAGE، فتتميز بتنوعها وقدراتها القوية، مما يجعلها الخيار الأمثل لمختلف الاستخدامات. تضمن هذه التشكيلة المتميزة تلبية احتياجات العملاء المتنوعة، وتعكس التزام "مجموعة ماهي خوري" بتقديم حلول سيارات استثنائية تلبي أعلى معايير التميز.
قال ساج جبار، المدير العام في "ماهي خوري أوتوموتيف": "نحن متحمسون للعودة إلى سوق السيارات من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية. من خلال دمج الخبرة الواسعة لشركة "دونج فينج" مع معرفتنا العميقة بالسوق المحلي، نحن على أتم الاستعداد لإحداث نقلة نوعية في تجربة قيادة السيارات في الإمارات. يضمن هذا التعاون تقديم مجموعة متنوعة من المركبات التي تلبي مختلف احتياجات عملائنا وتطلعاتهم."
مستقبل واعد ينتظرنا
عودة "مجموعة ماهي خوري" إلى قطاع السيارات ليست مجرد خطوة نحو سوق السيارات، بل هي تجسيد لرؤية شاملة تهدف إلى المساهمة الفعّالة في السوق الديناميكية لدولة الإمارات. ومن خلال شراكتها الاستراتيجية مع "دونج فينج"، تضع "مجموعة ماهي خوري" نفسها في طليعة الابتكار والريادة. وتسعى إلى رسم مستقبل التنقل في المنطقة، مستندة إلى الابتكار وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.
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