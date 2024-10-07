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الخارجية: جريمة إعدام الاحتلال لأبو هليل تعكس عنصريته في تعامله مع الفلسطيني

10/7/2024 9:07:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن جريمة إعدام قوات الاحتلال للشهيد زياد أبو هليل (66 عاما) بعد اعتقاله من منزله فجر اليوم الاثنين، في بلدة دورا جنوب الخليل، يأتي امتدادا لمسلسل طويل من الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون وحرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا.

وأشارت في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أن هذه الجريمة تعكس عقلية الاحتلال الاستعمارية العنصرية في تعاملها مع الفلسطيني على قاعدة إنكار وجوده الوطني والإنساني وحقوقه العادلة والمشروعة وسهولة اغتياله وسرقة حياته والاستيلاء على أرضه وممتلكاته أو هدم منزله وتهجيره، كما أنه امتداد لجرائم قوات الاحتلال التي ارتكبها بحق مئات المعتقلين الذين قتلهم بدم بارد خاصة المعتقلين من قطاع غزة.

وأكدت الوزارة، أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، مشددة أيضاً على أن جهود الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة في فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه على المستويات كافة، وحشد الضغط الدولي لوقف حرب الإبادة والتهجير.

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