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بيت لحم: اعتصام لمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق

10/7/2024 8:10:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN- نظم الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العربي للنقابات، اليوم الاثنين، اعتصاما في ساحة كنيسة المهد وسط بيت لحم، للمطالبة برفع الظلم عن شعبنا ووقف الإبادة الجماعية، لمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق.

وشارك في الاعتصام العشرات من العمال والنقابيين، بهدف تسليط الضوء على معاناة شعبنا، خاصة العمال الذين يواجهون انتهاكات مستمرة.

وقال رئيس النقابة الوطنية للهيئات المحلية، وليد الخطيب: "هذا الاعتصام هو رسالة واضحة للعالم بأن شعبنا يرفض الظلم والاضطهاد، وعمال شعبنا يتعرضون لانتهاكات صارخة بحقوقهم اليومية، ويجب أن تتوقف هذه الجرائم بحق الإنسانية".

وأضاف، أن عدد العاطلين عن العمل في تزايد كبير، خاصة أن أكثر من 200 ألف عامل كانوا يعملون داخل أراضي الـ48، وفقدوا عملهم منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

من جهته، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد اللحام، أن هذا الاعتصام يعكس حجم التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تعزيز هذه المواقف التضامنية لتكون قوة ضغط على المجتمع الدولي ليتحرك لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان المستمر على شعبنا".

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