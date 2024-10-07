بيت لحم: اعتصام لمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN- نظم الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العربي للنقابات، اليوم الاثنين، اعتصاما في ساحة كنيسة المهد وسط بيت لحم، للمطالبة برفع الظلم عن شعبنا ووقف الإبادة الجماعية، لمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق.
وشارك في الاعتصام العشرات من العمال والنقابيين، بهدف تسليط الضوء على معاناة شعبنا، خاصة العمال الذين يواجهون انتهاكات مستمرة.
وقال رئيس النقابة الوطنية للهيئات المحلية، وليد الخطيب: "هذا الاعتصام هو رسالة واضحة للعالم بأن شعبنا يرفض الظلم والاضطهاد، وعمال شعبنا يتعرضون لانتهاكات صارخة بحقوقهم اليومية، ويجب أن تتوقف هذه الجرائم بحق الإنسانية".
وأضاف، أن عدد العاطلين عن العمل في تزايد كبير، خاصة أن أكثر من 200 ألف عامل كانوا يعملون داخل أراضي الـ48، وفقدوا عملهم منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
من جهته، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد اللحام، أن هذا الاعتصام يعكس حجم التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى تعزيز هذه المواقف التضامنية لتكون قوة ضغط على المجتمع الدولي ليتحرك لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان المستمر على شعبنا".
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