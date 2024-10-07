حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية متوغلة ومقتل جنديين إسرائيليين جنوبي لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيروت / PNN- دخل
العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان يومه الخامس عشر، حيث واصل الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومدن وبلدات الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى محاولاته للتوغل برا في بعض المناطق الحدودية.
وأعلن "حزب الله" استهداف قوات إسرائيلية متوغلة قرب عدة بلدات متاخمة للحدود وتحقيق إصابات مباشرة فيها، وفي المقابل دفع جيش الاحتلال بفرقة ثالثة له إلى جنوب لبنان هي الفرقة 91 التي تضم 3 ألوية في ما قال إنه من أجل القيام بـ"عمليات برية مركزة ومحددة" في جنوب لبنان.
كما أطلق "حزب الله" رشقات صاروخية على بلدات حدودية وأخرى في الشمال وتحشدات للجيش الإسرائيلي ومواقع عسكرية، إذ دوت صافرات الإنذار بشكل دوري في مناطق بالجليل الأعلى والجليل الغربي لتنذر عن رشقات صاروخية ومسيرات مفخخة أطلقت من الأراضي اللبنانية.
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك البرية في جنوب لبنان.
MENAFN07102024000205011050ID1108752901
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.