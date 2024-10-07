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حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية متوغلة ومقتل جنديين إسرائيليين جنوبي لبنان

10/7/2024 8:10:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN- دخل العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان يومه الخامس عشر، حيث واصل الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومدن وبلدات الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى محاولاته للتوغل برا في بعض المناطق الحدودية.

وأعلن "حزب الله" استهداف قوات إسرائيلية متوغلة قرب عدة بلدات متاخمة للحدود وتحقيق إصابات مباشرة فيها، وفي المقابل دفع جيش الاحتلال بفرقة ثالثة له إلى جنوب لبنان هي الفرقة 91 التي تضم 3 ألوية في ما قال إنه من أجل القيام بـ"عمليات برية مركزة ومحددة" في جنوب لبنان.
كما أطلق "حزب الله" رشقات صاروخية على بلدات حدودية وأخرى في الشمال وتحشدات للجيش الإسرائيلي ومواقع عسكرية، إذ دوت صافرات الإنذار بشكل دوري في مناطق بالجليل الأعلى والجليل الغربي لتنذر عن رشقات صاروخية ومسيرات مفخخة أطلقت من الأراضي اللبنانية.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك البرية في جنوب لبنان.

MENAFN07102024000205011050ID1108752901

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