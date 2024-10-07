تشييع جثمان الشهيد أبو هليل في دورا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN- شيعت جماهير غفيرة، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد زياد أبو هليل (66 عاماً) الذي ارتقى بعد تعرضه لاعتداء عنيف من قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام منزله في بلدة دورا جنوب الخليل.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى دورا، إلى منزل ذويه في البلدة حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد دورا الكبير، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ثم يوارى الثرى في مقبرة البلدة.
وردد المشاركون في تشييع جثمان الشهيد، هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الأعزل، وشددوا على ضرورة انتصار شعبنا لقضيته، ومواجهة أوسع مع الاحتلال حتى تحرير فلسطين وعاصمتها القدس.
يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل أبو هليل فجرا، واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه وتم نقله إلى مستشفى دورا لتلقي العلاج، إلا أن الطاقم الطبي أعلن استشهاده متأثراً بجروحه.
والشيخ أبو هليل هو شخصية عشائرية مناضلة معروفة في مقارعة الاحتلال، وتعرض للإصابة عشرات المرات في مناسبات مختلفة، وعم الإضراب الشامل بلدة دورا حدادا على روح الشهيد.
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