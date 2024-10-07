تشييع جثمان الشهيد أبو هليل في دورا

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN- شيعت جماهير غفيرة، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد زياد أبو هليل (66 عاماً) الذي ارتقى بعد تعرضه لاعتداء عنيف من قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام منزله في بلدة دورا جنوب الخليل.

وانطلق موكب التشييع من أمام دورا، إلى منزل ذويه في البلدة حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد دورا الكبير، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ثم يوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وردد المشاركون في تشييع جثمان الشهيد، هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الأعزل، وشددوا على ضرورة انتصار شعبنا لقضيته، ومواجهة أوسع مع الاحتلال حتى تحرير فلسطين وعاصمتها القدس.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل أبو هليل فجرا، واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه وتم نقله إلى مستشفى دورا لتلقي العلاج، إلا أن الطاقم الطبي أعلن استشهاده متأثراً بجروحه.

والشيخ أبو هليل هو شخصية عشائرية مناضلة معروفة في مقارعة الاحتلال، وتعرض للإصابة عشرات المرات في مناسبات مختلفة، وعم الإضراب الشامل بلدة دورا حدادا على روح الشهيد.



