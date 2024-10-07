Monday, 07 October 2024 04:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشعل: طوفان الأقصى نقلة كبيرة بالصراع وأعاد إسرائيل إلى نقطة الصفر

10/7/2024 8:10:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) كوالالمبور / PNN- أكد رئيس حركة "حماس" بالخارج خالد مشعل أن عملية "طوفان الأقصى" نقلة كبيرة في الصراع مع إسرائيل، إذ أعادتها إلى نقطة الصفر، ولن تخفف من وطأتها حرب الإبادة المتواصلة التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في كلمته الاثنين، بالملتقى السابع لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة بعنوان "الطوفان"، بمناسبة مرور عام على "معركة طوفان الأقصى" وما تبعها من حرب إبادة إسرائيلية متواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بحق قطاع غزة بدعم أمريكي.

وقال مشعل: "لن يخفف من وقع هزيمة 7 أكتوبر ما فعله هذا الكيان المهزوم المهزوز حين هاجم غزة هجومًا شاملاً في نفس توقيت الطوفان، ردًا للاعتبار ومحاولةً للضغط على هزيمته، وعلى ارتباكه وفشله على أرض غزة عبر عام كامل".

وأضاف: "سيظل الطوفان نقطة سوداء في تاريخ هذا الكيان، ومبشّرة ومنذرة بزواله عما قريب بإذن الله".

وأشار مشعل إلى أن "قوى المقاومة، وعلى رأسها حركة حماس، قدمت في هذه الملحمة خيرة رجالها وقادتها الكبار، وعلى رأسهم رئيسها إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري".

كما أكد أن "القدس تظلّ العنوان الأبرز الذي تنتجه غزة وتدعو الأمة للانتصار له، فالقدس والأقصى هما الملهم والمحرك للإنسانية جمعاء".

وحيّا مشعل "كل من ناصر غزة بالسلاح، وخاصة في لبنان وإيران واليمن والعراق"، مشيدا بتضحياتهم من أجل فلسطين وتقديمهم "قافلة طويلة من الشهداء، وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله" الأمين العام لحزب الله اللبناني.

ورأى أن "طوفان الأقصى يمثل مرحلة جديدة ونقلة كبيرة في الصراع" وأنه "أعاد الكيان الصهيوني إلى نقطة الصفر، فأصبح يعيش حرب وجود، حيث اهتزت ثقته بنفسه وتدمرت نفسيته، حتى الشارع الصهيوني فقد الثقة بنفسه، كما أظهرت آخر استطلاعات الرأي".

MENAFN07102024000205011050ID1108752899

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث