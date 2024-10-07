مشعل: طوفان الأقصى نقلة كبيرة بالصراع وأعاد إسرائيل إلى نقطة الصفر

MENAFN - Palestine News ) كوالالمبور / PNN- أكد رئيس حركة "حماس" بالخارج خالد مشعل أن عملية "طوفان الأقصى" نقلة كبيرة في الصراع مع إسرائيل، إذ أعادتها إلى نقطة الصفر، ولن تخفف من وطأتها حرب الإبادة المتواصلة التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في كلمته الاثنين، بالملتقى السابع لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة بعنوان "الطوفان"، بمناسبة مرور عام على "معركة طوفان الأقصى" وما تبعها من حرب إبادة إسرائيلية متواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بحق قطاع غزة بدعم أمريكي.

وقال مشعل: "لن يخفف من وقع هزيمة 7 أكتوبر ما فعله هذا الكيان المهزوم المهزوز حين هاجم غزة هجومًا شاملاً في نفس توقيت الطوفان، ردًا للاعتبار ومحاولةً للضغط على هزيمته، وعلى ارتباكه وفشله على أرض غزة عبر عام كامل".

وأضاف: "سيظل الطوفان نقطة سوداء في تاريخ هذا الكيان، ومبشّرة ومنذرة بزواله عما قريب بإذن الله".

وأشار مشعل إلى أن "قوى المقاومة، وعلى رأسها حركة حماس، قدمت في هذه الملحمة خيرة رجالها وقادتها الكبار، وعلى رأسهم رئيسها إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري".

كما أكد أن "القدس تظلّ العنوان الأبرز الذي تنتجه غزة وتدعو الأمة للانتصار له، فالقدس والأقصى هما الملهم والمحرك للإنسانية جمعاء".

وحيّا مشعل "كل من ناصر غزة بالسلاح، وخاصة في لبنان وإيران واليمن والعراق"، مشيدا بتضحياتهم من أجل فلسطين وتقديمهم "قافلة طويلة من الشهداء، وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله" الأمين العام لحزب الله اللبناني.

ورأى أن "طوفان الأقصى يمثل مرحلة جديدة ونقلة كبيرة في الصراع" وأنه "أعاد الكيان الصهيوني إلى نقطة الصفر، فأصبح يعيش حرب وجود، حيث اهتزت ثقته بنفسه وتدمرت نفسيته، حتى الشارع الصهيوني فقد الثقة بنفسه، كما أظهرت آخر استطلاعات الرأي".