الجيش الإسرائيلي يبدأ بتهجير الفلسطينيين من 3 بلدات شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
)
غزة / PNN- بدأ الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بتهجير المواطنين من 3 بلدات شمال قطاع غزة، في خطوة تبدو تطبيقا غير معلن لـ”خطة الجنرالات” التي تهدف لتفريغ شمال القطاع وفرض حصار مطبق عليه تمهيدا للاستيطان فيه.
وبالتزامن مع الذكرى الأولى لبدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وجه متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس تحذيرا“إلى سكان بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا”.
وقال أدرعي:“عليكم إخلاء هذه المناطق فورا نحو المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي” في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وتابع:“شارع صلاح الدين متاح أمامكم كمحور انتقال إنساني نحو منطقة جنوب قطاع غزة وسيكون مفتوحا للانتقال بين الساعات 08:00-17:00 (06:00- 15:00 ت.غ)”.
ومرارا، أنذرت إسرائيل منذ بداية حرب الإبادة المواطنين بالتوجه إلى مناطق زعمت أنها آمنة، ثم قصفتها ما أدى إلى استشهاد آلاف المواطنين.
ولوحظ من خارطة الإخلاء التي نشرها أدرعي أن المناطق التي ينذر الفلسطينيين بإخلائها تقع أقصى شمال قطاع غزة، وهي جزء من منطقة أوسع أعلن الأحد عزم الجيش إخلائها من المواطنين ما قاد إلى عملية نزوح كبيرة.
وتشبه الخارطة التي نشرها أدرعي الأحد خارطة“خطة الجنرالات” التي صاغها قادة سابقون في الجيش الإسرائيلي محسوبون على اليمين، بزعامة الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي غيؤرا آيلاند.
MENAFN07102024000205011050ID1108752898
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.