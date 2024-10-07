الجيش الإسرائيلي يبدأ بتهجير الفلسطينيين من 3 بلدات شمال قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN- بدأ الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بتهجير المواطنين من 3 بلدات شمال قطاع غزة، في خطوة تبدو تطبيقا غير معلن لـ”خطة الجنرالات” التي تهدف لتفريغ شمال القطاع وفرض حصار مطبق عليه تمهيدا للاستيطان فيه.

وبالتزامن مع الذكرى الأولى لبدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وجه متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس تحذيرا“إلى سكان بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا”.

وقال أدرعي:“عليكم إخلاء هذه المناطق فورا نحو المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي” في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتابع:“شارع صلاح الدين متاح أمامكم كمحور انتقال إنساني نحو منطقة جنوب قطاع غزة وسيكون مفتوحا للانتقال بين الساعات 08:00-17:00 (06:00- 15:00 ت.غ)”.

ومرارا، أنذرت إسرائيل منذ بداية حرب الإبادة المواطنين بالتوجه إلى مناطق زعمت أنها آمنة، ثم قصفتها ما أدى إلى استشهاد آلاف المواطنين.

ولوحظ من خارطة الإخلاء التي نشرها أدرعي أن المناطق التي ينذر الفلسطينيين بإخلائها تقع أقصى شمال قطاع غزة، وهي جزء من منطقة أوسع أعلن الأحد عزم الجيش إخلائها من المواطنين ما قاد إلى عملية نزوح كبيرة.

وتشبه الخارطة التي نشرها أدرعي الأحد خارطة“خطة الجنرالات” التي صاغها قادة سابقون في الجيش الإسرائيلي محسوبون على اليمين، بزعامة الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي غيؤرا آيلاند.