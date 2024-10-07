أمينة أردوغان: تركيا ستقف دائما بجانب فلسطين في نضالها العادل

(MENAFN
- Palestine News Network
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أنقرة / PNN- قالت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، الاثنين، إن بلادها ستقف دائما إلى جانب فلسطين في نضالها العادل ضد الظلم والاحتلال.
جاء ذلك في منشور عبر حسابها على منصة إكس، بمناسبة مرور عام على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضحت أردوغان أن القمع الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني منذ 76 عاما، تطور إلى "إبادة جماعية مفتوحة" في العام الماضي.
وأشارت إلى أن كرامة الإنسانية دفنت تحت أنقاض المنازل المدمرة بفعل الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأضافت أردوغان أن الوجه الظالم للاحتلال مسح ابتسامات الأطفال البريئة عن وجوههم ومزج دموع الأمهات مع تراب غزة.
وذكرت أن الوحشية الإسرائيلية تركت جرحا عميقا في ضمير الإنسانية، وأصبحت كل روح تزهق مصدرا للعار على العالم أجمع.
وتابعت: "لكننا نعلم أنه مهما كان ظل الظلم ثقيلا، فإن نور العدالة سيطغى على ذلك الظلام يوما ما".
وأكدت أردوغان أن "هذه الأيام المظلمة لن تطفئ أمل الشعب الفلسطيني في نيله للحرية، وستكون تركيا دائما مع فلسطين بهذا النضال العادل".
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