أمينة أردوغان: تركيا ستقف دائما بجانب فلسطين في نضالها العادل

MENAFN - Palestine News ) أنقرة / PNN- قالت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، الاثنين، إن بلادها ستقف دائما إلى جانب فلسطين في نضالها العادل ضد الظلم والاحتلال.

جاء ذلك في منشور عبر حسابها على منصة إكس، بمناسبة مرور عام على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت أردوغان أن القمع الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني منذ 76 عاما، تطور إلى "إبادة جماعية مفتوحة" في العام الماضي.

وأشارت إلى أن كرامة الإنسانية دفنت تحت أنقاض المنازل المدمرة بفعل الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت أردوغان أن الوجه الظالم للاحتلال مسح ابتسامات الأطفال البريئة عن وجوههم ومزج دموع الأمهات مع تراب غزة.

وذكرت أن الوحشية الإسرائيلية تركت جرحا عميقا في ضمير الإنسانية، وأصبحت كل روح تزهق مصدرا للعار على العالم أجمع.

وتابعت: "لكننا نعلم أنه مهما كان ظل الظلم ثقيلا، فإن نور العدالة سيطغى على ذلك الظلام يوما ما".

وأكدت أردوغان أن "هذه الأيام المظلمة لن تطفئ أمل الشعب الفلسطيني في نيله للحرية، وستكون تركيا دائما مع فلسطين بهذا النضال العادل".​​​​​​​