الإحصائيات تظهر نموًا ملحوظًا بنسبة 2, 1بالمئة في قدرة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

(MENAFN
) تظهر الإحصائيات الحديثة التي نشرتها هيئة تنظيم الطاقة والمعادن نموًا ملحوظًا بنسبة 2, 1بالمئة في قدرة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة خلال العام الماضي, بحلول نهاية العام, بلغت القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة 1,618 ميغاوات, مما يشكل 27بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء, وتمثل هذه الأرقام زيادة عن 1,584 ميغاوات في العام السابق, وتتفوق بشكل كبير على 1,579 ميغاوات المسجلة في 2021 و1,424 ميغاوات في 2020.
وفي الوقت نفسه, شهد توليد الكهرباء من المصادر التقليدية أيضًا اتجاهًا تصاعديًا, حيث ارتفع بنسبة 5, 4بالمئة ليصل إلى إجمالي 4,443 ميغاوات, وهذا يعكس نموًا عن 4,212 ميغاوات التي تم إنتاجها في العام السابق, بالإضافة إلى زيادة مستمرة من 3,977 ميغاوات في 2021 و4,000 ميغاوات في 2020, وقد واجه النظام الكهربائي ذروة طلب بلغت 4,240 ميغاوات العام الماضي, مما يمثل زيادة بنسبة 5, 7بالمئة مقارنةً بـ 4,010 ميغاوات المسجلة في العام السابق, تُظهر السجلات التاريخية أن مستويات الحمل كانت 3,770 ميغاوات في 2021 و3,630 ميغاوات في 2020.
كما تؤكد التقرير على التقدم الكبير في مجالات الطاقة المتجددة المختلفة, وارتفعت مساهمات الطاقة الشمسية بنسبة 8بالمئة, بينما شهد توليد طاقة الرياح زيادة ملحوظة بنسبة 11, 8بالمئة, وسجلت وحدات توليد الغاز ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0, 8بالمئة, في حين حققت وحدات الديزل نموًا كبيرًا بنسبة 17, 5بالمئة, وفي محاولة لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة, أعلنت الوزارة عن لوائح جديدة بعنوان "تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية, وإعفاء أنظمة مصادر الطاقة المتجددة, وترشيد استهلاك الطاقة لعام 2024, " وتحدد هذه اللوائح مجموعة من الإجراءات والعمليات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في كفاءة الطاقة وتحسين تقنيات التخزين, مع تقدم الانتقال إلى الطاقة المتجددة, تشير هذه التطورات إلى اتجاه إيجابي لكل من مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية, مما يبرز التزامًا متزايدًا بالتنوع في مصادر الطاقة والممارسات المستدامة.
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