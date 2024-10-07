"أين إسماعيل قاآني؟" يصبح موضوعًا بارزًا في وسائل الإعلام الإيرانية

(MENAFN
) سؤال "أين إسماعيل قاآني؟" أصبح موضوعًا بارزًا في وسائل الإعلام الإيرانية, مما يبرز القلق العام بشأن غياب قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري, الذي تولى القيادة بعد قاسم سليماني الراحل, تشير مقالة حديثة من صحيفة نيويورك تايمز إلى أن المسؤولين الإيرانيين لم يقدموا بعد إجابة واضحة بشأن مكانه.
كما أفاد موقع تابناك الإخباري المحلي أن مشاعر الجمهور بدأت تتزايد مع طلب العديد من الأشخاص الطمأنينة حول سلامة قاآني, نشر أحد المواقع سيرة ذاتية مفصلة لقاآني, مع تسليط الضوء على تاريخه الطويل في صفوف الحرس الثوري, في هذا السياق, ترددت شائعات بشأن إصابته أو وفاته عقب غارة إسرائيلية في جنوب لبنان, وانتقدت تابناك السلطات الإيرانية لعدم إصدارها بيانًا رسميًا, مشيرةً إلى أنه "إذا كان بصحة جيدة, فإن أفضل طريقة لتأكيد سلامته هي نشر فيديو له في وسائل الإعلام".
كذلك بصفته قائد قوة القدس, يشرف قاآني على مجموعة من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في المنطقة, بما في ذلك حزب الله في لبنان, والحوثيين في اليمن, والفصائل في العراق وسوريا, بالإضافة إلى حماس في غزة, تشكل هذه الجماعات مجتمعة ما يُعرف بـ "محور المقاومة, "تزايدت التكهنات عندما أفادت قناة 12 الإسرائيلية بأن تحقيقات جارية بشأن إمكانية إصابة قاآني خلال غارة إسرائيلية في بيروت, وأشارت التقارير إلى أن قاآني قد يكون تعرض للأذى في غارة جوية نفذتها القوات الإسرائيلية استهدفت هاشم صفي الدين, الخليفة المحتمل لقيادة حزب الله, كان آخر ظهور عام مؤكد لقاآني في مكاتب حزب الله في طهران, والذي حدث بعد وقت قصير من استهداف إسرائيل لزعيم الحزب, حسن نصر الله, في لبنان, الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية لهذا الظهور زادت من الغموض المحيط بوضعه الحالي, خاصةً وأن قاآني لم يظهر في صلاة الجمعة الأخيرة التي ترأسها المرشد الأعلى الإيراني, علي خامنئي.
ووفقًا لثلاثة مسؤولين إيرانيين مجهولين تم الاستشهاد بهم من قبل نيويورك تايمز, سافر قاآني إلى بيروت في وقت سابق من الأسبوع للقاء شخصيات بارزة من حزب الله, مساعدًا المجموعة في وضع استراتيجيات لمواجهة سلسلة من الغارات الإسرائيلية, وشدد هؤلاء المسؤولون على السرية المحيطة بأنشطة قاآني ومكانه, مع استمرار التكهنات والقلق بشأن مصير إسماعيل قاآني, تظل وسائل الإعلام والجمهور الإيرانيين في حالة ترقب للحصول على وضوح بشأن شخصية رئيسية في الجهود العسكرية والجيوسياسية لإيران في المنطقة.
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