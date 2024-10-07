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7 اكتوبر .. الصفعة المدويّة للاحتلال بقلم سالي علاوي

10/7/2024 7:08:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوفان الأقصى أكبر هجوم للمقاومة الفلسطينية على إسرائيل، عملية شنتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إسرائيل، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.

وبعد عام من حرب الابادة ما زال أكثر ما يهز إسرائيل، حكومة وأحزابا وشعبا، هو فشلها في تسويق نفسها على أنها الضحية خلاف المتهم، وهو فشل مستمر لم تعهده طوال تاريخها.

مرّ عام على العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة، إحدى أكثر الحروب دموية في القرن الحالي، لم يُبقِ خلاله الاحتلال الإسرائيلي نوعا من أنواع الأسلحة إلا استخدمه؛ خلف أكثر من 42 ألف شهيد، منهم نحو 17 ألف طفل وأكثر من 11 ألف امرأة، فضلا عن أكثر من 96 ألف مصاب، و10 آلاف مفقود.

يصعب حصر المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام فقط في قطاع غزة، فباستنثاء أيام معدودة من هدنة تبادل الأسرى والمحتجزين لم تتوقف آلة القتل الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عن ارتكاب أفظع جرائمها بحق الأبرياء.

لم يقتصر الاستهداف الإسرائيلي على كل ما هو حضاري في قطاع غزة، إنما امتد ليشمل العقول والنخب من أكاديميين وأطباء ومهندسين وخبراء تكنولوجيا معلومات.

أصبح قطاع غزة مكان غير صالح للعيش حيث تسبب القصف المستمر بتدمير أكثر من 75 في المئة من القطاع الإسكاني والمستشفيات والمدارس والكنائس.

وما زال جيش الاحتلال يواصل هجماته الجوية والبرية العنيفة التي تستهدف منازل مأهولة وتجمعات للفلسطينيين دون سابق إنذار في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما يوقع خسائر بشرية ومادية كبيرة

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