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قوات الاحتلال تقتحم بلدة حجة شرق قلقيلية

10/7/2024 7:08:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة حجة شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت بلدة حجة وتجولت في عدد من شوارعها، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات في صفوف المواطنين.



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