قوات الاحتلال تقتحم بلدة حجة شرق قلقيلية
التاريخ
10/7/2024 7:08:44 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
قلقيلية / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة حجة شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت بلدة حجة وتجولت في عدد من شوارعها، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات في صفوف المواطنين.
MENAFN07102024000205011050ID1108752631
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.