المحامين تدعو للتوقف عن الترافع في الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر

(MENAFN
- Amman Net) دعت نقابة المحامين منتسبيها للتوقف عن الترافع أمام كافة محاكم المملكة يوم غد الإثنين من الساعة (11) صباحا
وحتى (12) ظهرا وذلك احتجاجا على استمرار العدوان الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني ودعما لصمودهما الأسطوري ومقاومتهما المشروعة في دحر الإحتلال ومقارعة العدوان،
واستنكارا لدعوات قادة الصهاينة بتهديد الأردن وأمنه واستقراره وسيادته وترابه.
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