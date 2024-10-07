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المحامين تدعو للتوقف عن الترافع في الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر

10/7/2024 6:11:47 AM
(MENAFN- Amman Net) دعت نقابة المحامين منتسبيها للتوقف عن الترافع أمام كافة محاكم المملكة يوم غد الإثنين من الساعة (11) صباحا
وحتى (12) ظهرا وذلك احتجاجا على استمرار العدوان الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني ودعما لصمودهما الأسطوري ومقاومتهما المشروعة في دحر الإحتلال ومقارعة العدوان،
واستنكارا لدعوات قادة الصهاينة بتهديد الأردن وأمنه واستقراره وسيادته وترابه.

MENAFN07102024000209011053ID1108752442

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