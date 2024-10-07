جائحة كورونا.. بين فقدان العمل وولادة فرص جديدة للنساء

MENAFN - Amman Net) في أحد الحياكة بمحافظة جرش، كانت لبنى (28 عاماً) تعمل بجد واجتهاد، تتقاضى راتباً شهرياً مقداره 240 ديناراً، غير أن حياتها تغيرت للأسوأ مع تفشي جائحة كورونا.

أصيبت لبنى بالفيروس، ما اضطرها للغياب عن العمل لمدة أسبوع كامل، وبعد شفائها جزئياً احتاجت أن تبقى في منزلها حتى لا تنقل العدوى لزميلاتها، إلا أنها وجدت مديرها يُصر على عودتها الفورية، مهدداً إياها بفقدان وظيفتها إذا لم تستجب.

تقول لبنى في حديثها لـ"صوت شبابي" إنه حينها دخلت في نقاش حاد مع المدير، ولم تجد منه أي تعاطف أو تفهم لظروفها الصحية وأخبرها أنه ليس لديها سوى العودة للعمل وإلا فقدته، واضطرت إلى ترك العمل حفاظاً على صحتها.

توضح أن ما حدث لها خلال جائحة كورونا ترك في نفسها أثر يجعلها لا تفكر بالعودة إلى العمل مرة أخرى في أي مصنع، خوفاً من تكرار التجربة السيئة التي مرت بها، واليوم تجلس لبنى عاطلة عن العمل تحمل في قلبها مرارة ما تعرضت له.

ومن قلب الأغوار الشمالية، حيث تلتقي الأرض السمراء بسماء أزرق صاف، كانت نسرين (40 عاماً) تعمل لسنوات طويلة في إحدى المزارع تحت شمس الأغوار الحارقة سبع ساعات يومياً، مقابل أجر زهيد لا يُجاوز العشرة دنانير.

ومع تفشي جائحة كورونا تغير كل شيء، انخفض أجر نسرين إلى سبعة دنانير، ما دفعها إلى اتخاذ قرار مصيري؛ ترك العمل في المزرعة والاعتماد على نفسها.

قررت أن تستثمر خبرتها في الحياة الريفية وأن تحولها إلى مشروع ناجح، وبدأت بتصنيع المأكولات الشعبية في منزلها، مستغلة الوصفات التي ورثتها عن والدتها.





تقول نسرين لـ"صوت شبابي" إن طريقها لم يكن مفروشاً بالورود وواجهت صعوبة كبيرة في تسويق منتجاتها في البداية، لكن بإصرارها وعزيمتها تمكنت من تخطي هذه العقبة.



اليوم، أصبح مشروع نسرين مصدر رزق لأسرتها، فهي توفر عملاً لشقيقتها التي تساعدها في إعداد المأكولات، وشقيقها الذي يتولى مهمة توصيل المنتجات للزبائن.



ولطالما كانت المرأة العاملة في الأردن صاحبة دور رئيس في الاقتصاد الوطني، إلا أن جائحة كورونا كشفت عن هشاشة أوضاعهن الاقتصادية وفاقمت التحديات التي تواجههن. ففي الوقت الذي ضربت فيه الجائحة أركان العالم، تركت بصمات على حياة المرأة في الأردن، متأرجحة بين خسائر فادحة وفرص جديدة.





وأظهرت الدراسات أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على العديد من القطاعات التي تعمل بها المرأة، ما أدى إلى فقدان فرص عمل، وتراجع الأجور وتدهور ظروف العمل. ومع ذلك، برزت قصص نجاح نسائية، حيث استطاعت بعض النساء تحويل التحديات إلى فرص، وإطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة.

فيما، يقول باحثين وخبراء إن أكثر القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها النساء وتأثرت سلباً خلال الجائحة هي؛ قطاعي الزراعة والسياحة وقطاع العمل غير المنظمة ومنها المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.





تؤكد الباحثة الرئيسية

في مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية عُلا بدر إن جائحة كورونا خلّفت وراءها تأثيرات عميقة ومتباينة على المرأة العاملة في الأردن، وتباينت هذه الآثار بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبرزت جوانب سلبية بشكل واضح وأخرى إيجابية.

وتوضح في حديثها لـ"صوت شبابي" أن القطاعات الأكثر تضرراً بسبب الجائحة هو القطاع التعليمي التي عانت فيه المعلمات من تخفيض الأجور ولم يجري تعويضهن حتى الآن. وتعرضت الموظفات في القطاع الصحي لضغوط نفسية وجسدية شديدة بسبب طبيعة عملهن في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة، بالإضافة إلى فقدان بعضهن لوظائفهن.

وتلاحظ أن النساء العاملات في القطاع غير المنظم وبخاصة في الزراعة، تعرضن لتخفيضات كبيرة في الأجور تصل إلى النصف رغم زيادة ساعات العمل، وتدهورت ظروف عملهن.



وتشير إلى أن النساء العاملات في الحرف اليدوية بقطاع السياحة

تأثر عملهن بشكل كبير، حيث انخفضت مبيعاتهن من الحرف اليدوية والمنتجات الغذائية. وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة (الحضانات وتصنيع الألبسة والتجميل.. إلخ) عانين خسائر فادحة وأغلقت عدد من مشاريعهن.

وتلفت إلى أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت النساء، فإن الجائحة شهدت ظهور فرص جديدة، وبرزت أعمال اقتصادية تقودها النساء، مثل تزين المنازل والديكورات، وتنظيم الحفلات والبيع عبر الإنترنت، والتسويق الإلكتروني، وتصميم المواقع والمشاريع التجميلية التي تعتمد على المواد الطبيعية.



فيما تسترسل بأن مجموعة من النساء في جنوب الأردن أطلقن مبادرة بعنوان "شكراً كورونا"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الجديدة التي أتاحتها الجائحة للنساء، وكيف تمكنت بعض النساء تحويل التحديات إلى فرص.





وبالعودة إلى الأرقام، فإن نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية خلال الجائحة عام 2020 كانت 14.2 بالمئة، فيما انخفضت بعد عام من الجائحة إلى 14 بالمئة،

وفق

إحصاءات

المرأة

الأردنية

الصادرة

عن

دائرة

الإحصاءات

العامة .



وبحسب مؤشر معدل البطالة العالمية للتنمية البشرية لسنة 2021 والذي تصدره

منظمة

الأمم

المتحدة

للتنمية

البشرية ، تراجع الأردن إلى المرتبة 34 عالمياً والسادسة عربياً، فيما احتل الأردن هذا الترتيب من أصل 208 دول مشاركة في المؤشر، متراجعاً 15 مرتبة مقارنة مع عام 2020.



وفي تقرير صادر عن

منظمة

بيت

العمال

للدراسات

والأبحاث ، يؤكد أن الآثار السلبية لجائحة كورونا امتدت إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتسببت بفقدان عمل أكثر من 100 ألف عامل وعاملة، ويُقدر عدد العاملات اللاتي فقدن أعمالهن خلال الجائحة ما يُقرب من 20 ألف عاملة.



وعلى مستوى العالم، تؤكد

منظمة

العمل

الدولية أن دور المرأة الاجتماعي

تضاعف خلال الجائحة، من أمومة ورعاية الأطفال وأعمال منزلية، ما شكل إرهاقاً وإنهاكاً نفسياً وجسدياً للمرأة العاملة نتيجة اضطرارها لبذل جهود مضاعفة في الوظيفة وفي خدمة الأسرة في آن واحد.

انتجت هذه المادة ضمن مشروع "متحدون في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات أثناء وما بعد جائحة كورونا" الممول من

صندوق الأمم المتحدة الاستئماني. والمنفذ من قبل شبكة الإعلام المجتمعي بالتعاون مع موقع عمان نت.

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