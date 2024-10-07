الثقافة: تراثُنا ليس مجرّد ماض بل إِرث وأثر نحمله في مواجهة الإبادة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - يصادف، اليوم الإثنين، يوم التراث الفلسطيني، الذي يُحتفى به في السابع من تشرين الأول من كل عام.

وحكاية يوم التراث الفلسطيني ترجع للمؤرخ نمر سرحان (مؤلف موسوعة الفلكلور الفلسطيني)، الذي فكر في صيف عام 1966 أن يعد لإذاعة "صوت فلسطين" من القدس برنامجًا عن القرية الفلسطينية بعنوان "قريتي هناك"، يتحدث فيها عن الأغاني الشعبية والموسيقى في القرى الفلسطينية، وبدأ رحلته في البحث والدراسة وجمع الفلكلور الفلسطيني من أغانٍ شعبية، وأهازيج، وتهاليل، وعادات وتقاليد، وألعاب، ومأكولات شعبية، بشكل أكاديمي.

بدأ المؤرخ سرحان إصدار موسوعة الفلكلور الفلسطيني عام 1977، ومع صدور الجزء الخامس يوم 1 تموز 1981، بمشاركة من لجنة إعداد الموسوعة؛ ودعم من "الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين"- تقرر اعتماد هذا اليوم من كل سنة يومًا للاحتفال بيوم التراث الفلسطيني؛ بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي من التهويد والسرقة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الثقافة في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، إن هذا اليوم يحمل أهمية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين، بما في ذلك حرب الإبادة على شعبنا في غزة والضفة الغربية، ونشهد أكبر عملية محو مقصودة ومدروسة لهويّتنا عبر تدمير المواقع الثقافية والتاريخية وخلق الصعوبات أمام قُدرتنا على الحفاظ على تراثنا، وتتجلى هذه السياسات بوضوح في مدينة القدس من خلال محاولات فصل المدينة عن نسيجها العربي والفلسطيني، والسعي الحثيث إلى طمس الآثار الفلسطينية الكنعانية والمسيحية والإسلامية، واستبدالها بسرديات مزورة تدعم أساطير الاقتلاع والنفي.

وأضافت أنه أمام ما يُعانيه التراث الفلسطيني من حصار وتدمير ممنهج للمواقع الثقافية والتاريخية، يكتسب إحياء يوم التراث الوطني أهمية خاصة، ذلك أنه يعكس صمود شعبنا وارتباطه العميق بأرضه وتاريخه، ويبرز أهمية التراث كرمز للتصدّي والمقاومة، مبينة أن إحياء هذا اليوم في هذه الظروف الصعبة لا يُعد مجرد إحياء تقليدي، بل هو تعبير عن القوة والمرونة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات.

وأشارت إلى أن التراث الفلسطيني يواجه تهديدات جدية بسبب السياسات الاحتلالية التي تسعى إلى محوه أو سرقته، سلطات الاحتلال لم تكتفِ بتدمير المواقع الثقافية، بل عمدت أيضا إلى سرقة الرموز الفلسطينية، مثل الثوب الفلسطيني، وعصفور الشمس، وزهرة قرن الغزال، وتقديمها كجزء من سردياتها المزيفة.

وشددت على أن المعركة على التراث ليست أقل سخونة من المعارك الأخرى، بل هي جزء أساسي من الصراع على الهوية والوجود.

ولفتت إلى أن الحفاظ على التراث وتوثيقه أمر ضروري أكثر من أي وقت مضى، حفظا للطقوس والتقاليد التراثية، وتصديا للمساعي التي تهدف إلى تزييف التاريخ وسرقة الهوية وتدمير معالمنا التاريخية والدينية، وذلك من خلال تعزيز الوعي بالتراث وتعليم الأجيال الجديدة ما يتضمنه من قيم، وهو مدعاة لمواصلة الشعب الفلسطيني تثبيت جذوره الثقافية في مواجهة جميع محاولات النفي والتشويه.

وقالت وزارة الثقافة إن الفعاليات التي تعكف على تنظيمها مع الشركاء خلال شهر تشرين الأول، ستشمل تعزيز الوعي بالتراث الفلسطيني والتعريف به في كافة المحافظات، وسيتم تسليط الضوء على الدور الهام للتراث في تعزيز الروح الوطنية والوحدة بين أفراد المجتمع الفلسطيني، خاصة في ظل الأزمات، وستكون هناك مساحة للحوار بين المهتمين والفاعلين في مجال التراث الفلسطيني من حملته ومؤسّسيه ومفكّريه ومنظّريه، كما أن ذلك يأتي بالتزامن مع إقامة يوم دراسي بالشراكة مع المتحف الفلسطيني يتناول أبعاد الإبادة الثقافية في غزّة.

وأضافت أن هذا الالتزام بالتراث يعكس قوة الإرادة والتصميم على الحفاظ على الهوية الفلسطينية، ويؤكد أن تراثنا ليس فقط ماضٍ يجب استذكاره، بل هو عنصر حي ومؤثر في تشكيل واقعنا ومستقبلنا."