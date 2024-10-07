المكتبة الوطنية: جرائم الاحتلال في قطاع غزة طالت الهوية والانتماء والذاكرة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قالت المكتبة الوطنية الفلسطينيّة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب وإبادة ثقافيّة في قطاع غزّة طيلة العام الماضي، تتجاوز تأثيراتها مجرّد تدمير الممتلكات والآثار، لتطال الهويّة والانتماء والذّاكرة الجماعيّة للأفراد.

وأضافت المكتبة الوطنيّة في تقرير لها لمناسبة مرور عام على العدوان على قطاع غزة، اليوم الاثنين، أنّ جميع الأرقام والإحصائيّات المتوفرة حول ما حل بالقطاع الثقافي يمثّل الحدّ الأدنى للدمار، إذ لم تضع حرب الإبادة الجماعيّة أوزارها بعد، خاصة في ظل استمرار ما تتعرض له البنية التّحتية والمعالم الثقافية من تدمير شامل.

استراتيجيات الطّمس والأبعاد السّياسي

وأشارت في تقريرها إلى أن استهداف سلطات الاحتلال للمراكز الثّقافية والفنّية والتّعليميّة والمعالم الأثرية والدّينية في غزة هو وسيلة لتحقيق أهداف سياسيّة واضحة، إذ أن هذه المراكز ليست مجرّد أماكن للإبداع والفكر، بل هي أيضًا أدوات فعّالة للتّعبير عن الذّاكرة الجماعيّة والصّمود أمام محاولات الاحتلال لإعادة رسم الهويّة، ومحوها يُعطّل من قدرة المجتمع على الحفاظ على هويته الثّقافية ونقلها للأجيال القادمة، ويسمح للمعتدي بفرض الهيمنة والسّيطرة على الشّعب من خلال محو تراثه وتفريغه من معانيه الوطنيّة".

الإبادة الثّقافية كجزء من الحرب: دمار يتجاوز المباني والبشر

ولفتت المكتبة الوطنية إلى أن الاحتلال عمل خلال الحرب المستمرّة على قطاع غزة، على محو ممنهج للذّاكرة الفلسطينيّة التّاريخيّة عن طريق تدمير المواقع الأثريّة والمعرفيّة والممتلكات الثّقافية والتّراث المادّي وغير المادّي، واستهداف الآثار الملموسة والوثائق والمخطوطات والكتب وجميع أشكال الإنتاج الثقافي، إلى جانب قتل الكفاءات الأكاديميّة والعلميّة والفنّية وذوي الخبرات الثّقافية.

تدمير المراكز الثّقافية: محو الهويّة والتّاريخ

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال استهدف البنية التّحتية الثّقافية في قطاع غزّة، من مراكز ثقافيّة ومتاحف ومسارح ومعارض ومعالم تاريخيّة وأثريّة ومكتبات عامّة وخاصّة وجامعيّة ومكتبات المدارس والمساجد والكنائس ودور نشر ومطابع ووزارات.

كما طال الدّمار ثروة من الكتب النّادرة والمخطوطات والوثائق التّاريخية والأرشيفات الخاصّة والإدارية، والمواد السّمعية والبصريّة والتّجهيزات ووسائل الحفظ اليدوي والإلكتروني وسجلّات الطّابو والسّجلات المدنيّة والمقتنيات والقطع الأثرية التّاريخية.

استهداف المكتبات والمتاحف ومراكز الأرشيف والآثار: استلاب الذّاكرة الفلسطينية

وتابع التقرير: استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية جميع المتاحف في قطاع غزة، ومن أبرزها المتحف الوطني في "قصر الباشا"، وهو أثر مملوكي، تمّ تحويله إلى متحف في عام 2010، وكان يضمّ عشرات آلاف القطع الأثريّة، ومتحف دير البلح التّابع لبلدية المدينة، ومتحف رفح، ومتحف القرارة، ومتحف الفندق، وغيرها من المتاحف التي دمّرت مقتنياتها أو سرقها جنود الاحتلال وقاموا بتصويرها عقب نقلها إلى المتاحف الإسرائيلية.

كما ودمّرت وحرقت مئات المكتبات الخاصّة والعامّة؛ كمكتبة بلدية خان يونس، والّتي تعرضت لقصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، وكانت تحتوي على آلاف الكتب والخرائط والوثائق التي توثّق تاريخ المدينة، ومكتبة الظّاهر بيبرس في المسجد العمري، والّتي تحتوي على جزء من الأرشيف الفلسطيني ومجموعة من الكتب النّادرة، بالإضافة إلى مكتبة جامعة غزة ومكتبة ديانا تماري صباغ ومكتبة جامعة الإسراء، وتدمير آلاف المكتبات الخاصّة الموجودة في المنازل.

وطال الدّمار الأرشيف المركزي في غزة، الذي يحتوي على مبانٍ ووثائق تاريخيّة قديمة عمرها أكثر من (150 عاما)، إضافة إلى الأرشيف المركزي للمدينة وخرائط ودراسات هندسية ودوائر التحكم والمراقبة لآبار المياه وشبكات الصّرف الصّحي.

إلى جانب سيطرة قوّات الاحتلال على مخزن آثار غزّة، ونشر مدير هيئة الآثار الإسرائيليّة لصور له ولفريقه من المخزن، والذي يحتوي على آلاف القطع الأثريّة، الّتي تعود إلى حقبات زمنيّة تتراوح ما قبل 3 آلاف سنة قبل الميلاد، إلى القرنين السّابع والثّامن الميلادي وحتّى بداية العهد الإسلامي المبكّر.

كما ودمّرت عشرات المراكز الثّقافية والمسارح، منها: مركز رشاد الشّوا الثّقافي وهو أكبر مركز ثقافي في قطاع غزّة، ويحتوي على وثائق وكتب ومخطّطات تاريخيّة، والمركز الثّقافي الأرثوذوكسي، وجمعية حكاوي للمسرح وجمعية ومسرح الوداد، وغيرها.

استهداف المعالم الأثريّة والدّينيّة

وأردف تقرير المكتبة الوطنية: امتدّ الدّمار إلى مئات المباني التّاريخيّة، فقد تمّ تدمير بيت السّقا التّاريخي وهو من الفترة العثمانيّة، وبيت سباط العلمي والذي يعود إلى القرن السابع عشر الميلادي، والمدرسة الكاميلية، وحمام السّمرة الذي كان آخر الحمّامات العثمانيّة في غزّة، كما تمّ قصف المشفى المعمداني وهو بناء تاريخي شيّد في عام 1882، وميناء البلاخية، علاوة على استهداف موقع تلّ العجول الّذي يمثّل تاريخ غزّة في العصرين البرونزي الوسيط والمتأخّر، ودير القدّيس هيلاريون والّذي تعرّض لغارة جوية أدّت إلى تدمير جزء منه، وهو من أقدم أديرة الشّرق الأوسط، وكان قد أدرج على قائمة اليونسكو للتّراث العالمي المعرض للخطر خلال تمّوز 2024.

إلى جانب قصف الاحتلال بالقذائف الموجّهة لأربع كنائس قديمة تُعتبر رموزاً حضاريّة مهمّة في فلسطين، من بينها كنيسة القدّيس برفيريوس، وكنيسة المعمداني ومشفاها، وقصف وتدمير (611) مسجدًا تدميرًا كليًا، فيما دمَّر جزئيًا (214) مسجدًا، من بينها المسجد العمري في غزّة وهو أحد أهمّ وأقدم المساجد في فلسطين التّاريخيّة، ومسجد عثمان قشقار الأثري، كما ودمَّر (8) مقابر بشكل كامل، من بينها تجريف مقبرة بيت حانون ونبش (600) قبر فيها، والمقبرة الرّومانية والّتي تعود إلى نحو 2000 عام، وكانت تضمّ مجموعة توابيت مصنوعة من الرّصاص، ومقبرة دير البلح التي يعود تاريخها إلى العصر البرونزي المتأخر.

استهداف التّعليم

وأشار التقرير إلى أن استهداف الاحتلال للقطاع التعليمي بكافّة عناصره في غزة يُعدّ من أبرز مظاهر الحرب المستمرّة، فقد استشهد نحو (10 آلاف طالب) و(400) معلم ومعلمة، وتأثّرت المدارس والجامعات ورياض الأطفال بشكل كبير جرّاء القصف والتّدمير، ما أدّى إلى تعطيل الدّراسة وتضرّر البنيّة التّحتيّة التّعليميّة منذ بدء الحرب، فتضرّر نحو 90% من المدارس والجامعات (تدمير نحو 125 مدرسة وجامعة بشكل كلّي، و337 بشكل جزئي)، فيما تحوّلت عشرات المدارس إلى أماكن إيواء، وبذلك فقد حرم أكثر من (630) ألف طالب وطالبة التعليم.

الفنّانون والمبدعون والأكاديميّون والصّحفيون في غزة: بين القتل والتّشريد وفقدان المنصّات

ولفت التقرير إلى استشهاد أكثر من (130) من العلماء والأكاديميّين وأساتذة الجامعات والباحثين، من بينهم رئيس الجامعة الإسلامية وعالم الفيزياء الفلسطيني والباحث بمجالي الفيزياء والرياضيات التّطبيقية سفيان تايه. علاوة على استشهاد (127) صحفيًا، واستشهاد عشرات الكتّاب والشّعراء والفنّانين، من بينهم الشّاعر والكاتب سليم النّفّار، والفنّان فتحي غبن أحد مؤسّسي جمعية التّشكيليين في قطاع غزة.

تدمير الحرف اليدويّة والأعمال الفنّية التّراثية

إلى جانب فقدان الأعمال الفنيّة التي كان يحتفظ بها أصحابها في منازلهم الّتي دمّرت، فقد تضرّرت العديد من ورشات ومتاجر الحرف اليدويّة والشّعبية التي تشتهر بها غزة، كالتّطريز وصناعة الخزف وصناعة الفخّار والخيزران، وتعدّ هذه الحرف جزءاً لا يتجزّأ من التّراث الثّقافي والهويّة الوطنيّة، بالإضافة إلى كونها مصدرًا أساسيًا للدخل لكثير من سكّان غزّة.

سبل إنقاذ ما تبقّى

وشدد التقرير، إنه وفي ظلّ الحرب المستمرّة منذ عام، فإن الحالة الثّقافية في قطاع غزة تعيش ضمن تحديات لإعادة بناء المشهد الثقافي من جديد واستئناف الأنشطة الثقافية، ومنها صعوبة استرجاع المفقود أو المسروق، وفقدان الكفاءات البشريّة التي كانت تشكّل العمود الفقري لهذه المؤسسات، بفعل الاستشهاد أو التهجير أو النزوح، وانعدام الأمن وتعطّل البنية التّحتية الذي يعيق أي جهد في إعادة البناء، بالإضافة إلى تحديات التنسيق مع الجهات الدولية والمحلية المانحة، واعتماد المؤسّسات الدّولية على المتابعة عن بُعد لتقييم الأضرار نظراً إلى استحالة إجراء تقييم ميداني في ظل الظروف الراهنة.

وطالبت المكتبة الوطنيّة، المجتمع الدّولي بضرورة توفير الحماية للتّراث الثّقافي الفلسطيني الموجود في قطاع غزّة، انطلاقًا من مبدأ ملكيّة الممتلكات والأعيان الثّقافية للإنسانيّة جمعاء، وأنّ الاعتداء عليها يشكّل اعتداءً على كلّ شعوب العالم، داعية إلى الالتزام باتفاقية لاهاي لعام 1954، التي تمنع تدمير وإلحاق الضّرر بالتّراث الثّقافي في النّزاعات المسلّحة.

كما طالبت بتشكيل لجنة دوليّة من الأمم المتّحدة وخاصّة اليونسكو لتقييم الأضرار الثّقافيّة والعمل على إعادة ترميمها، وبتشكيل لجنة لتوثيق الأضرار من المؤسّسات الفلسطينيّة، تمهيدًا لرفع ملفّ الإبادة الثّقافية في غزّة إلى المحكمة الجنائية الدّولية، لملاحقة مجرمي الحرب، والمطالبة بتعويضات.

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