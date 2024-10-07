شهيد و8 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا

MENAFN - Palestine News ) القدس المحتلة/PNN- استشهد طفل، وأصيب 8 مواطنين آخرين، اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب، باستشهاد الطفل حاتم سامي هشام غيث (12 عاما)، متأثرا بجروحه الحرجة برصاصة في البطن أدت لتهتك أمعائه.

كما أصيب سبعة مواطنين آخرين بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص الحي، واعتقل 20 مواطنا.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها في رام الله والبيرة، تعاملت مع 8 إصابات بالرصاص الحي، أحد الإصابات وصفت بالخطيرة (استشهد لاحقا)ا، وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عشرات المنازل، واعتقلت 18 مواطنا هم: محمد زهران، ومحمود علقم، وإيهاب شحرور، وأحمد جهاد الشوعاني، وموسى حزين، ومحمد إسحاق يعقوب، وإيهاب بزيع، وكرم البرية، ومحمد حسن البرية، وأحمد حسن اللوزي، وعيسى جحجوح، وأحمد جمال الحوت، وموسى جحجوح، وأحمد عليان، وقبيل حماد، وأحمد علي، والشقيقين شريف وسعيد محمد سعيد زايد، ومحمود حمد، وعلي خالد.

وأغلق الاحتلال طرقا في محيط مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب.