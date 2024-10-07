السوداني يوقع اتفاقية تعاون ثقافي مع اتحاد الكتاب القبرصي

MENAFN - Palestine News ) نيقوسيا / PNN - وقع الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني مع نظيره رئيس اتحاد الكتاب القبرصي الكاتب الفثريوس بلوتارخو وثيقة تعاون ثقافي.

وجاء ذلك على هامش الكتاب في قبرص بحضور سفير دولة فلسطين لدى قبرص عبد الله العطاري، وعدد من الكتاب والمبدعين والناشرين والإعلاميين.

وأشار الاتحاد في بيان له، اليوم الإثنين، إلى أن الاتفاقية جاءت في إطار التعاون الثقافي بين الاتحادين انطلاقاً من الرغبة المشتركة في دعم الروابط الثقافية بين أعضائهما من أجل تحقيق التعاون الثقافي بين أدباء الاتحادين.

ولفت إلى أن الاتفاقية تضمنت: ترجمة مختارات من الأعمال الأدبية في كل من الاتحادين، وتبادل ترجمة أعمال الأدباء الشباب من الأدباء في كل من الاتحادين، مع الأخذ بعين الاعتبار كتاب وشعراء غزة كأولوية وهم يتعرضون للاستهداف والقتل اليومي والحصار، ونشر الأعمال الأدبية التي تلقي الضوء على تاريخ العلاقات في أدب قبرص وفلسطين.

كما تضمنت الاتفاقية، تبادل الوفود بين الاتحادين في النشاطات الثقافية من محاضرات وندوات ولقاءات فكرية وأدبية بما يعزز التواصل ويعرف بأدب البلدين، كذلك تنظيم الفعاليات والاحتفالات الأدبية المشتركة في مجال الأدب، إضافة إلى توطيد العلاقات والأنشطة المشتركة من خلال المنشورات على المواقع الأدبية على شبكة الإنترنت وفي وسائل الإعلام بشكل عام وتقديم التسهيلات المتبادلة بين أعضاء الرابطة في حدود الإمكانيات المتاحة في كلا الجانبين، وذلك بتوصية من الرابطة التي هم أعضاء فيها، والمشاركة في معارض الكتب التي تنظم تحت رعاية الاتحادين.

وشدد السوداني على أهمية الاتفاقية في هذا التوقيت وفي ظل عدوان الاحتلال، مشير إلى أن فلسطين بحاجة لتثبيت حضورها في وعي العالم.

وأضاف: علينا وصل ما انقطع مع أصدقاء فلسطين وقضيتها وثقافتها، ولا بد من استعادة المبادرة مع الأصدقاء وقبرص واحدة من المحطات التي شهدت حضورا فاعلا ولافتاً للثورة الفلسطينية وتحديداً بعد الخروج من بيروت.

وتابع السوداني: تأتي الاتفاقية بعد انقطاع ثقافي عن المشهد الثقافي القبرصي وفلسطين بعد استشهاد أمين سر اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين حنا مقبل منذ العام 1972 حتى عام 1984, إذ شغل منصب رئيس تحرير فلسطين الثورة ومكتب قدس برس بقبرص، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب حتى استشهاده.

وأردف: على أرض قبرص تم اغتيال حمدي سلطان وأبو حسن قاسم ومروان الكيالي، كما أننا بهذه الاتفاقية نضم اتحاد قبرص للجبهة الثقافية العالمية لدعم فلسطين، ونستذكر معهم مواقفهم في نقل السفن اليونانية والقبرصية للثورة الفلسطينية في عام 1982 بعد الخروج من بيروت.

من جانبه، شدد العطاري بأهمية توقيع الاتفاقية، مشيرا إلى الحاجة للعمل الثقافي وتشبيك العلاقات القبرصية الفلسطينية بما يعزز التعاون المشترك والتعريف بالثقافة الفلسطينية لدى الكتاب القبارصة والعكس، وسنعمل على تقديم كل ما من شأنه إنفاذ وتعزيز هذه الاتفاقية.

وأضاف: لدينا قضية عادلة وتراجيديا يومية وشعبنا يواجه بدبلوماسية ثقافية مشتبكة مقولة الاحتلال وتزويره.

بدوره أشاد رئيس اتحاد الكتاب القبرصي بالاتفاقية مؤكداً على دعمه للقضية الفلسطينية والثقافة الفلسطينية، متطرقا لنشاطهم وحراكهم من أجل فلسطين في ظل ما تتعرض له من حرب عدوانية.

وعقب توقيع الاتفاقية، كرم السوداني والسفير العطاري، رئيس اتحاد الكتاب القبرصي الفثريوس بلوتارخو.