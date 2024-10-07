السوداني يوقع اتفاقية تعاون ثقافي مع اتحاد الكتاب القبرصي

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيقوسيا / PNN - وقع الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني مع نظيره رئيس اتحاد الكتاب القبرصي الكاتب الفثريوس بلوتارخو وثيقة تعاون ثقافي.
وجاء ذلك على هامش معرض الكتاب في قبرص بحضور سفير دولة فلسطين لدى قبرص عبد الله العطاري، وعدد من الكتاب والمبدعين والناشرين والإعلاميين.
وأشار الاتحاد في بيان له، اليوم الإثنين، إلى أن الاتفاقية جاءت في إطار التعاون الثقافي بين الاتحادين انطلاقاً من الرغبة المشتركة في دعم الروابط الثقافية بين أعضائهما من أجل تحقيق التعاون الثقافي بين أدباء الاتحادين.
ولفت إلى أن الاتفاقية تضمنت: ترجمة مختارات من الأعمال الأدبية في كل من الاتحادين، وتبادل ترجمة أعمال الأدباء الشباب من الأدباء في كل من الاتحادين، مع الأخذ بعين الاعتبار كتاب وشعراء غزة كأولوية وهم يتعرضون للاستهداف والقتل اليومي والحصار، ونشر الأعمال الأدبية التي تلقي الضوء على تاريخ العلاقات في أدب قبرص وفلسطين.
كما تضمنت الاتفاقية، تبادل الوفود بين الاتحادين في النشاطات الثقافية من محاضرات وندوات ولقاءات فكرية وأدبية بما يعزز التواصل ويعرف بأدب البلدين، كذلك تنظيم الفعاليات والاحتفالات الأدبية المشتركة في مجال الأدب، إضافة إلى توطيد العلاقات والأنشطة المشتركة من خلال المنشورات على المواقع الأدبية على شبكة الإنترنت وفي وسائل الإعلام بشكل عام وتقديم التسهيلات المتبادلة بين أعضاء الرابطة في حدود الإمكانيات المتاحة في كلا الجانبين، وذلك بتوصية من الرابطة التي هم أعضاء فيها، والمشاركة في معارض الكتب التي تنظم تحت رعاية الاتحادين.
وشدد السوداني على أهمية الاتفاقية في هذا التوقيت وفي ظل عدوان الاحتلال، مشير إلى أن فلسطين بحاجة لتثبيت حضورها في وعي العالم.
وأضاف: علينا وصل ما انقطع مع أصدقاء فلسطين وقضيتها وثقافتها، ولا بد من استعادة المبادرة مع الأصدقاء وقبرص واحدة من المحطات التي شهدت حضورا فاعلا ولافتاً للثورة الفلسطينية وتحديداً بعد الخروج من بيروت.
وتابع السوداني: تأتي الاتفاقية بعد انقطاع ثقافي عن المشهد الثقافي القبرصي وفلسطين بعد استشهاد أمين سر اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين حنا مقبل منذ العام 1972 حتى عام 1984, إذ شغل منصب رئيس تحرير فلسطين الثورة ومكتب قدس برس بقبرص، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب حتى استشهاده.
وأردف: على أرض قبرص تم اغتيال حمدي سلطان وأبو حسن قاسم ومروان الكيالي، كما أننا بهذه الاتفاقية نضم اتحاد قبرص للجبهة الثقافية العالمية لدعم فلسطين، ونستذكر معهم مواقفهم في نقل السفن اليونانية والقبرصية للثورة الفلسطينية في عام 1982 بعد الخروج من بيروت.
من جانبه، شدد العطاري بأهمية توقيع الاتفاقية، مشيرا إلى الحاجة للعمل الثقافي وتشبيك العلاقات القبرصية الفلسطينية بما يعزز التعاون المشترك والتعريف بالثقافة الفلسطينية لدى الكتاب القبارصة والعكس، وسنعمل على تقديم كل ما من شأنه إنفاذ وتعزيز هذه الاتفاقية.
وأضاف: لدينا قضية عادلة وتراجيديا يومية وشعبنا يواجه بدبلوماسية ثقافية مشتبكة مقولة الاحتلال وتزويره.
بدوره أشاد رئيس اتحاد الكتاب القبرصي بالاتفاقية مؤكداً على دعمه للقضية الفلسطينية والثقافة الفلسطينية، متطرقا لنشاطهم وحراكهم من أجل فلسطين في ظل ما تتعرض له من حرب عدوانية.
وعقب توقيع الاتفاقية، كرم السوداني والسفير العطاري، رئيس اتحاد الكتاب القبرصي الفثريوس بلوتارخو.
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