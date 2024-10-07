Monday, 07 October 2024 01:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهداء بمجزرتين.. والاحتلال يجتاح جباليا وسط معارك مع المقاومة بغزة

10/7/2024 4:51:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- استشهد 26 فلسطينيا بينهم أطفال، وأصيب العشرات، فجر الأحد، في مجزرتين ارتكبتهما قوات الاحتلال الصهيونية بعد قصفها مدرسة ومسجدا يؤويان نازحين وسط قطاع غزة، في الأثناء أعلن جيش الاحتلال تطويق جباليا شمالي القطاع معلنا بدء عملية عسكرية جديدة في المنطقة. من جهتها، أعلنت المقاومة أنها تخوض معارك ضارية مع الاحتلال في شمال القطاع.
من جانب آخر، يتقاطر الفلسطينيون اليوم للاحتشاد بالمسجد الأقصى المبارك لحمايته والدفاع عنه ضد مخطط المستوطنين باقتحام جماعي موسع لباحاته في ذكرى مرور عام على عملية "طوفان الأقصى"، والتي تتزامن مع انطلاق موسم الأعياد اليهودية المزعومة، وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.
ويسعى الاحتلال لتكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتنظيمها وتأمين حمايتها الأمنية، خلال الشهر الحالي، بالتزامن مع مواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية، في محاولة منه للبحث عن "صورة انتصار" لم يستطع تحقيقه طوال عام كامل رغم مجازره الوحشية.
وتحشد ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، أنصارها من المتطرفين للمشاركة في فعاليات إحياء موسم الأعياد اليهودية المزعومة، والتي تتزامن اليوم مع الذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر 2023، عبر الاقتحامات الواسعة و"السجود الملحمي" و"النفخ في البوق" وأداء الطقوس التلمودية المزعومة.
في حين تفرض قوات الاحتلال القيود والعراقيل أمام دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، فضلا عن التضييقات والإبعادات للمرابطين، وسط انتشار أمني كبير لعناصرها في مدينة القدس المحتلة وبمحيط المسجد وداخل باحاته لتأمين اقتحامات المستوطنين وقمع الاحتجاجات الشعبية الفلسطينية ضد عدوانهم.
ودعت القوى والفصائل الفلسطينية للاحتشاد في المسجد الأقصى والرباط فيه وإعماره، للتصدي لانتهاكات المستوطنين وخروقاتهم الصارخة لحرمة المسجد وقدسيته وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، في إطار مخططهم بتهويد "الأقصى" وتقسيمه وإحكام السيطرة الكاملة عليه.
وشددت الدعوات الفلسطينية على ضرورة تكثيف التواجد في أحياء القدس والبلدة القديمة منها، وشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه، للتصعيد لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه وإحباط مخططهم بتغيير الوضع التاريخي والقانوني فيه.
ويتزامن موسم الأعياد اليهودية المزعومة، التي تستمر حتى 24 من الشهر الحالي، مع مسعى جيش الاحتلال لتكرار مراحل الإبادة الجماعية التي بدأ بتنفيذها في قطاع غزة منذ عام كامل. حيث كثف قصفه العنيف على مناطق مدينة غزة وشمال القطاع، بالتزامن مع بدء توغل بري وإصدار خريطة إخلاء قسري جديدة لسكان شمال القطاع المتبقين فيها، يعلن فيها بدء مرحلة جديدة من الحرب.
وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن حصيلة ما وصل للمستشفيات نتيجة استهداف الاحتلال للنازحين في مدرسة ابن رشد و مسجد شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، فجر أمس هي 26 شهيدا وعشرات الإصابات، دون تحديد رقم للجرحى.
وفي وقت سابق أمس، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين وحشيتين بقصف مسجد شهداء الأقصى الملاصق لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ومدرسة ابن رشد في الزوايدة، وسط قطاع غزة، مما تسبب باستشهاد 24 فلسطينيا وإصابة 93 آخرين.
وأضاف المكتب، في بيان، أن هاتين المجزرتين الوحشيتين تأتيان بعد سلسلة من المجازر ارتكبها جيش الاحتلال بقصفه 27 منزلا ومدرسة ومركز نزوح في مختلف محافظات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث أدى هذا القصف الفظيع المتواصل إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.
وأفاد مسعفون فلسطينيون، بأن جثث أطفال وصلت إلى المستشفى مقطوعة الرأس وعددا كبيرا من الإصابات الخطيرة جراء القصف للمسجد.
في سياق متصل، قال "المرصد الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال شن أكثر من 70 غارة جوية وأحزمة نارية إلى جانب القصف المدفعي العنيف على جباليا ومخيمها وبيت لاهيا، والشمال الغربي لمدينة غزة.
وأوضح بأن القصف الجوي الصهيوني استهدف العديد من المنازل والتجمعات الفلسطينية وعربة لتوزيع المياه ومركز إيواء يعج بالنازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال بدأت بالتوغل في الأطراف الشمالية الغربية لمدينة غزة وشرق جباليا، وسط شن أحزمة نارية عنيفة، قبل أن يعلن جيش الاحتلال أمس أنه أحكم حصار جباليا التي كان توغل فيها سابقا عدة مرات ونفذ العشرات من المجازر فيها، فضلا عن تدمير أغلب مبانيها ومنازلها.
وأصدر جيش الاحتلال عدة خرائط جديدة، يعلن في إحداها بدء مرحلة جديدة للحرب، وأعاد فيها تسمية البلوكات السكنية في محافظتي غزة وشمال غزة، وأمر السكان الفلسطينيين في تلك المناطق بالإخلاء عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين باتجاه ما وصفها بالمنطقة الإنسانية غربي جنوب قطاع غزة التي أعلن توسعتها قليلا وفق ما جاء في إحدى الخرائط.

MENAFN07102024000072011014ID1108752116

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث