لماذا تغير البنوك علامتها التجارية؟

MENAFN - Al-Borsa News) في عالم تتسارع فيه الابتكارات ويتحول السلوك الاقتصادي بشكل يومي، تجد بعض البنوك نفسها أمام مفترق طرق؛ إما أن تبقى وفية لهويتها القديمة أو أن تُعيد ابتكار نفسها تحت راية جديدة.

تغيير العلامة التجارية للبنك ليس مجرد تبديل لشعار أو تعديل في الألوان، بل هو إعلان بأن البنك يرى المستقبل بمنظور جديد، وأنه يسعى لمواكبة التغيرات وقد يكون له أسباب أخرى تتعلق بصفقات أو تغير فى هيكل المساهمين.

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وخلال الأسبوع الماضي، غيّر بنك الاستثمار العربي (aiBANK) علامته التجارية إلى بنك نكست (Bank NXT)، لتعزيز التحول الرقمي وتوفير المزيد من الحلول لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات، عن طريق بدء فصل جديد من تقديم الحلول المالية والخدمات المصرفية يسهل الوصول إليها، وفقاً لبيان نشرته المجموعة المالكة بحصة 51%“إي إف جي القابضة”.

قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، إن تغيير البنوك لعلامتها التجارية رسالة تبعثها للجمهور والعملاء بأن هناك تغييراً جذرياً، محاولة منها لتغيير الصورة الذهنية عن المؤسسة عند العملاء.

وقال ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، إن تغيير العلامة التجارية للبنوك يأتي عادة مصحوبًا بتغيير في السياسة أو الاستراتيجية أو القاعدة الرأسمالية أو هيكل المساهمين.

وأضاف أنه يُراد بها غالباً مزيداً من التوسع، أو أنشطة مصرفية أخرى، ومنها التوجه نحو الفروع الرقمية، بالإضافة الى الجوانب التسويقية، ومنها تغيير الصورة الخاصة بالبنك في السوق.

وقالت شيماء وجيه، مصرفية بأحد البنوك الخاصة، إن التغيير لا يكون للاسم والشعار فقط، بل يعنى أن البنك بصدد إحداث هيكلة شاملة في كافة قطاعاته من خلال تبني استراتيجيات تطلعية واستبقاية جديدة، ومحاولة تنويع الخدمات التي يستهدف البنك إطلاقها خلال الفترات المقبلة.

وأشار“ناجي” إلى أن بعض البنوك قد تسعى لإنشاء علامة تجارية لاجتذاب جيل جديد من العملاء، لكنها في الوقت ذاته لا تتخلى عن علامتها التجارية إذا كانت ذات قيمة كبيرة مثل بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي.

ومنح البنك المركزي في مايو الماضي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي مصري وهو (وان بنك)، لصالح شركة مصر للإبتكار الرقمي وهي شركة أنشأها بنك مصر في 2020.

وأوضحت“وجيه” أنه ليست كل البنوك بحاجة لتغيير علامتها التجارية، وخصوصاً إذا كانت بنوك وطنية تعبر بأسمائها وعلامتها التجارية عن كيان الدولة، وربما يطرأ التغيير في العلامة التجارية على البعض الآخر من البنوك الخاصة، وفي حالة حدوثه سيكون بشكل تدريجي على مدار السنوات القادمة.

وكانت عدد من البنوك قد غيرت علامتها التجارية خلال السنوات الماضية، أو شكل العلامة، منها بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، وبنك مصر إيران للتنمية ليصبح“ميد بنك”، وتحول بنك التنمية الصناعية والعمال المصري إلى بنك التنمية الصناعية، وكذلك بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري ليصبح“البنك الزراعي المصري”.

وأيضاً، كان البنك المصري الخليجي له تواجد في هذا الاتجاه حيث أصبح اسمه التجاري الذي يحرص على الترويج له EG BANK.

وأوضح“فهمي” أن التغيير عادة ما يأتي مصحوباً بتغيير الاستراتيجية، كما حدث معهم في بنك التنمية الصناعية في سبتمبر 2018، مما دفع البنك للانطلاق بصورة كبيرة في السوق، لكن يظل الأداء الإيجابي للبنك مرتبطاً بتغيير الاستراتيجية.

وألمحت“وجيه” إلى أن التجارب السابقة تشير إلى التأثير الإيجابي لتغيير العلامة التجارية على المصارف أو الشركات، وكذلك التجارب الحالية توضح التأثير الإيجابي لها على مؤشرات الأداء المصرفي داخل البنوك المتبنية هذه السياسة على المدى القصير، وخصوصاً مع تبنيها لسياسات مصرفية جديدة و استراتيجيات واعدة لتطوير الأداء المصرفي.

وأضاف“ناجي” أن تغيير العلامة التجارية قد يدفع البعض للفضول تجاه المؤسسة بحيث يكون متطلعاً لرؤيتها بعد التغيير، لكن يظل الأساس في تغيير البنك لأدائه وخدماته وسرعته وليس مجرد تغيير العلامة التجارية فقط.

وأوضح أن العلامة التجارية تعد قيمة في ذاتها تساوي في بعض الأحيان مليارات الدولارات في بعض الدول، حيث تعد جزءاً تسويقياً مهماً، لكن يجب أن تكون مدعومة بأساس قوي من المنتجات ومستويات الخدمة القوية، حيث يتمثل التحدي الأبرز في بناء الصورة الذهنية الايجابية عند العملاء.

وبحسب تصنيف“براند فاينانس” فإن قائمة أكبر 10 علامات تجارية من ناحية القيمة السوقية تضم بينها 4 بنوك ويتصدرها البنك الأهلى المصرى مع وصول قيمة العلامة التجارية إلى 655 مليون دولار فى 2024 ارتفاعًا من 478 مليون دولار فى 2023.

وفى المركز الرابع جاء بنك مصر بقيمة سوقية لعلامته تصل إلى 377 مليون دولار مقابل 417 مليون دولار فى 2023.

وفى المركز الخامس جاء البنك التجارى الدولى بقيمة سوقية 340 مليون دولار فى 2024 مقابل 328 مليون دولار فى 2023، وجاء العربى الأفريقى فى المركز العاشر بقيمة سوقية 124 مليون دولار

وعلى الصعيد العالمى يحتل البنك الأهلى المرتبة 262 بين 500 بنك فى قائمة“براند فاينانس” يليه بنك مصر فى المركز 356، والبنك التجارى الدولى فى المركز 378.





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