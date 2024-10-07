تراجع طلبيات المصانع الألمانية بنحو 6% في أغسطس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت الطلبيات الجديدة للمصانع الألمانية للانكماش على الصعيدين الشهري والسنوي في أغسطس، مما يشير إلى تصاعد الرياح المعاكسة التي تواجه أكبر الاقتصادات الأوروبية في ظل أنباء متداولة حول عزم برلين خفض مستهدف الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري.
وحسب بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي اليوم الإثنين، تراجعت الطلبيات الجديدة للمصانع المعدلة موسمياً ووفقاً للتضخم بنسبة 3.9% على أساس سنوي و5.8% على الصعيد الشهري في أغسطس.
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ويقارن ذلك بنموها 3.9% شهرياً و4.6% في قراءة يوليو المعدلة، لكن البيانات أشارت إلى نمو الطلبيات بنسبة 3.9% على أساس فصلي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس.
وقال مكتب الإحصاءات إن سبب الانخفاض المسجل في أغسطس يرجع إلى الزيادة الكبيرة في طلبيات معدات النقل الثقيل خلال الشهر السابق، مثل الطائرات، والسفن، والقطارات، والمركبات العسكرية.
وأوضحت البيانات أنه على الصعيد الشهري، تراجعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية والوسيطة بنسبة 8.6% و2.2% على الترتيب في أغسطس.
وعلى صعيد أخر، ذكرت وكالة“رويترز” نقلاً عن تقارير صحفية محلية، أن وزارة الاقتصاد الألمانية تُخطط لخفض تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لينكمش بنسبة 0.2% في 2024.
المصدر:
MENAFN07102024000202011048ID1108752052
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