تراجع طلبيات المصانع الألمانية بنحو 6% في أغسطس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت الطلبيات الجديدة للمصانع الألمانية للانكماش على الصعيدين الشهري والسنوي في أغسطس، مما يشير إلى تصاعد الرياح المعاكسة التي تواجه أكبر الاقتصادات الأوروبية في ظل أنباء متداولة حول عزم برلين خفض مستهدف الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري.

وحسب بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي اليوم الإثنين، تراجعت الطلبيات الجديدة للمصانع المعدلة موسمياً ووفقاً للتضخم بنسبة 3.9% على أساس سنوي و5.8% على الصعيد الشهري في أغسطس.

موضوعاتإقبال صناديق التحوط على شراء الين قبل تصريحات إيشيبا بشأن الفائدة ارتفاع الأسهم الآسيوية بفضل المكاسب اليابانية وآمال التحفيز في الصين ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع

ويقارن ذلك بنموها 3.9% شهرياً و4.6% في قراءة يوليو المعدلة، لكن البيانات أشارت إلى نمو الطلبيات بنسبة 3.9% على أساس فصلي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس.

وقال مكتب الإحصاءات إن سبب الانخفاض المسجل في أغسطس يرجع إلى الزيادة الكبيرة في طلبيات معدات النقل الثقيل خلال الشهر السابق، مثل الطائرات، والسفن، والقطارات، والمركبات العسكرية.

وأوضحت البيانات أنه على الصعيد الشهري، تراجعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية والوسيطة بنسبة 8.6% و2.2% على الترتيب في أغسطس.

وعلى صعيد أخر، ذكرت وكالة“رويترز” نقلاً عن تقارير صحفية محلية، أن وزارة الاقتصاد الألمانية تُخطط لخفض تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لينكمش بنسبة 0.2% في 2024.





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