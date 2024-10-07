المؤشر العام لأسعار الأسهم في الأردن ينخفض بنسبة 0.21 بالمئة

(MENAFN
) انخفض المؤشر العام لأسعار الأسهم ليغلق أمس عند 2367.92 نقطة، بانخفاض قدره 0.21 بالمئة، وبلغ إجمالي حجم التداول حوالي 2.5 مليون دينار، بينما تم تداول حوالي 2.0 مليون سهم
من خلال 1441 عقدًا.
كذلك عند مقارنة أسعار الإغلاق لـ 85 شركة تم تداولها، أظهرت 22 شركة زيادة في أسعار أسهمها، بينما سجلت 35 شركة انخفاضًا في أسعار أسهمها، وهذا يدل على أداء مختلط في السوق، يعكس عوامل مختلفة تؤثر على تقييمات الشركات الفردية.
وعند النظر إلى أداء القطاعات، انخفض مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 0.50 بالمئة، وانخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.17 بالمئة، بينما تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.09 بالمئة، وفي الوقت نفسه، حققت بعض القطاعات الفرعية أداءً أفضل، حيث ارتفعت مؤشرات الصناعات الدوائية والطبية، والخدمات التعليمية، والعقارات، والتأمين، والنقل بنسبة 0.66 بالمئة و0.38 بالمئة و0.23 بالمئة و0.17 بالمئة و0.05 بالمئة على التوالي.
كما بالنسبة إلى الشركات التي حققت مكاسب ملحوظة، تصدرت شركة المبادلة للنقل والاستثمار الزيادة بنسبة 5.26 بالمئة، تلتها بنك الأردن التجاري وشركة الأردن ديكابوليس للعقارات، وكلاهما ارتفع بنسبة 4.17 بالمئة. كما شهدت شركة رام للوساطة المالية وشركة الشراع للتطوير والاستثمار العقاري زيادة بنسبة 3.03 بالمئة في أسعار أسهمها، مما يعكس اهتمام السوق القوي بهذه الشركات.
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