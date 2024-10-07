تراجع حجم تداول العقارات في الأردن بنسبة 3 بالمئة في أول 9 أشهر

(MENAFN
) تراجع حجم تداول العقارات في الأردن بنسبة 3 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل الإجمالي إلى 5.086 مليار دينار، ويسلط هذا الانخفاض الضوء على التحديات المستمرة في سوق العقارات، رغم التقلبات في أحجام التداول في الأشهر الأخيرة، كما انخفض حجم التداول في سبتمبر بنسبة 10 بالمئة عن الشهر السابق، ليصل إلى 639 مليون دينار، ومع ذلك، يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 5 بالمئة مقارنةً بشهر سبتمبر من العام السابق، وفقًا للتقرير الذي أصدرته دائرة الأراضي والمساحة حول حركة السوق العقاري.
كذلك شهدت إيرادات الدائرة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، لتصل إلى 193 مليون دينار، وعلى النقيض، ارتفعت الإيرادات بنسبة 24 بالمئة في الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وزادت بنسبة 2 بالمئة مقارنةً بشهر أغسطس، لتبلغ 25 مليون دينار.
في حين تراجع عدد معاملات الملكية لغير الأردنيين بنسبة 8 بالمئة في سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وانخفض بنسبة 10 بالمئة عن الشهر السابق، كما تراجعت مبيعات الشقق بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي و3 بالمئة على أساس شهري، بينما شهدت مبيعات الأراضي انخفاضًا بنسبة 8 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وانخفاضًا كبيرًا بنسبة 19 بالمئة عن الشهر السابق، وتراجع إجمالي القيمة المقدرة لمعاملات الملكية لغير الأردنيين خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 157 مليون دينار.
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