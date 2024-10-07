ارتفاع قدرة توليد الطاقة المتجددة في الأردن بنسبة 2.1 بالمئة في عام 2023

(MENAFN
) سجلت قدرة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في الأردن زيادة بنسبة 2.1 بالمئة العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، وبنهاية العام، بلغت هذه القدرة 1,618 ميغاواط، مما يمثل 27 بالمئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، وفي المقابل، كانت القدرة في العام السابق 1,584 ميغاواط، بينما كانت 1,579 ميغاواط في عام 2021 و1,424 ميغاواط في عام 2020.
وفي الوقت نفسه، شهدت توليد الكهرباء من المصادر التقليدية أيضًا زيادة ملحوظة، حيث نمت بنسبة 5.4 بالمئة لتصل إلى 4,443 ميغاواط، ويمثل هذا الرقم تحسنًا عن 4,212 ميغاواط في العام السابق، مع مستويات توليد أقل تم تسجيلها عند 3,977 ميغاواط في 2021 و4,000 ميغاواط في 2020.
كما زاد الحد الأقصى للتحميل في النظام الكهربائي العام الماضي، حيث بلغ 4,240 ميغاواط، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.7 بالمئة عن تحميل العام السابق الذي كان 4,010 ميغاواط، وفي السنوات السابقة، سجل النظام تحميلات بلغت 3,770 ميغاواط في 2021 و3,630 ميغاواط في 2020، مما يدل على اتجاه تصاعدي مستمر في الطلب على الطاقة.
في حين كانت هناك زيادة ملحوظة في المساهمة من مصادر الطاقة المتجددة المختلفة، حيث زادت وحدات الطاقة الشمسية بنسبة 8 بالمئة ووحدات طاقة الرياح بنسبة 11.8 بالمئة، كما ارتفعت مساهمة وحدات الغاز بنسبة 0.8 بالمئة، بينما شهدت وحدات الديزل زيادة بنسبة 17.5 بالمئة، واستجابةً لهذه التطورات، أعلنت الوزارة عن إطار تنظيمي جديد لعام 2024 يهدف إلى تسهيل ربط مرافق الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية وتشجيع الاستثمارات في كفاءة الطاقة وحلول التخزين.
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