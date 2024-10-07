البنوك تحل 95% من الشكاوى قبل انتهاء المدة بالربع الأول 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أظهر تقرير الاستقرار المالى الصادر عن للربع الأول من العام الجارى، تحسن أداء البنوك فى سرعة معالجة الشكاوى والاستجابة لتلبية طلبات العملاء.

وبحسب بيانات ارتفعت نسبة الشكاوى التى يتم حلها فى مدة لا تزيد على 15 يوما إلى 95% من إجمالى الشكاوى مقابل 93% فى الربع الأول من العام الماضى.

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لكن بلغ إجمالى الشكاوى المرفوعة للبنك المركزى خلال الربع الأول من العام الجارى 8.17 ألف شكوى، بزيادة 28% خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وتم إتاحة قناة جديدة لتقديم شكاوى العملاء للبنك المركزى من خلال الموقع الإلكترونى الذى تم إطلاقه، مما أدى إلى تخفيف الضغط على فروع البنك المركزى لتلقى الشكاوى.

وتمثل نسبة الشكاوى التى لم تُحل وتم اللجوء إلى البنك المركزى بخصوصها 1.4% من جملة الشكاوى لعام 2023، و1.3% لعام 2022.

وتحتل البطاقات البنكية النسبة الأكبر من الشكاوى، وتمثل 65.05% من إجمالى شكاوى البنوك، بزيادة 31% عن عام 2022. وتتركز الشكاوى بشكل خاص حول بطاقات المعاشات وتغيير نظام تشغيل البطاقات لأحد البنوك، بالإضافة إلى المصاريف والعمولات المرتبطة بها، وتأخير تنفيذ طلبات البطاقات.

تحتل كل من محافظتى القاهرة والجيزة المرتبة الأولى والثانية من حيث نسبة عدد الشكاوى المقبولة إلى إجمالى عدد الشكاوى، حيث سجلتا 30.03% و12.38% على التوالى خلال عام 2023.

وطبقًا للفئات العمرية تحتل شكاوى الأفراد فى الفئة العمرية بين 31 إلى 40 عاما النسبة الأكبر من إجمالى الشكاوى، خلال عام 2023،

وجاءت الخدمات الإلكترونية والرقمية فى المركز الثانى، وذلك بسبب زيادة استخدام المنتجات البنكية الإلكترونية والرقمية، وهو ما يتماشى مع توجهات القطاع المصرفى نحو التحول الرقمى.

وأشار التقرير إلى تعاون البنك المركزى مع البنوك بخصوص الالتزام بتعليمات حماية حقوق العملاء، واتخاذ مجموعة من التدابير التصحيحية مع بعض البنوك فيما يخص تعديل إجراءات العمل الداخلية لضمان تطبيق مبادئ حماية حقوق العملاء.

وقال البنك المركزى أنه عمل على زيادة قدرة وكفاءة وحدة حماية حقوق العملاء من حيث فاعلية الهيكل التنظيمى للوحدة وكفاية عدد الموظفين داخلها، وذلك فى 5 بنوك، وتيسير إجراءات التشغيل والعمل مع البنوك لتطوير مستوى العمليات، فى 8 بنوك.

وذكر التقرير أن الخطط المستقبلية، تشمل استحداث تكنولوجيا مبتكرة لتطوير وتحديث التقارير الخاصة بحماية حقوق العملاء، والعمل على ميكنة التقارير واستخدام تكنولوجيا مبتكرة لتحليل البيانات، سواء الواردة من البنوك أو الشكاوى المرفوعة لقنوات البنك المركزى، لإضافة بيانات أكثر تفصيلًا وبالتالى أكثر دقة عند تحليلها وعرضها، بما يمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية حقوق العملاء.

ويعمل“المركزى” على إصدار أدلة إرشادية للبنوك لتفسير وإضافة شرح مفصل لمبادئ حماية حقوق العملاء، ما يؤثر إيجابيًا فى التعامل مع العملاء لضمان حفظ حقوقهم، والتأكد من وعى البنك بواجباته تجاه العملاء.