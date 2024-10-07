ريال مدريد يقدم عرضا للتعاقد مع ترينت ألكسندر-أرنولد لمعالجة غياب كارفاخال

(MENAFN
) كشفت صحيفة إسبانية أن ريال مدريد
يستعد لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع المدافع الإنجليزي الدولي ترينت ألكسندر-أرنولد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. يهدف هذا التحرك إلى معالجة الفراغ الذي خلفه غياب لاعبهم الأساسي، داني كارفاخال، الذي تعرض لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي خلال مباراة
ضد فياريال.
كما كانت إصابة كارفاخال، التي وقعت مساء السبت الماضي الموافق 5 أكتوبر، ذات تأثير كبير على مجتمع كرة القدم
الإسباني، وتشير التقارير الأولية إلى أن نجم ريال مدريد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي، مما سيجعله يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر، واضطر الظهير الأيمن البالغ من العمر 32 عامًا لمغادرة ملعب سانتياغو برنابيو في الوقت بدل الضائع بعد تصادم قوي مع لاعب وسط فياريال، مما تسبب في التواء شديد في ركبته اليمنى وقطع في الرباط، وأظهرت اللقطات كارفاخال وهو يتألم بشكل واضح بعد الحادث.
كذلك ذكرت الصحيفة أن ريال مدريد يفكر بجدية في ترينت ألكسندر-أرنولد كبديل لكارفاخال نظرًا للغياب الطويل للأخير، ويُتوقع أن يكون نجم ليفربول هدفًا رئيسيًا للنادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع إمكانية إتمام الصفقة في ديسمبر، ويُعتبر ألكسندر-أرنولد حلاً مناسبًا لاحتياجات ريال مدريد الدفاعية.
في حين يمتلك ريال مدريد حاليًا فقط ستة مدافعين في جميع المراكز، مما يجعل الدفاع قضية ملحة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وإن إضافة ألكسندر-أرنولد من شأنه تعزيز خط دفاع الفريق، وأبرزت الصحيفة الإسبانية أنه الخيار الأفضل لتعزيز الفريق عندما تفتح نافذة الانتقالات في ديسمبر 2024.
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