واتساب ينقل مؤشر الكتابة إلى داخل نافذة الدردشة

(MENAFN
) يجري واتساب تغييرًا كبيرًا في تجربة الدردشة من خلال تعديل موضع مؤشر الكتابة الذي يظهر عندما يكتب الطرف الآخر، حيث كان رمز الكتابة يظهر سابقًا في الجزء العلوي من شريط الدردشة أسفل صورة الملف الشخصي للمستخدم، ولكنه الآن سينتقل إلى داخل نافذة الدردشة على غرار معظم تطبيقات المراسلة الأخرى، ويأتي هذا التغيير كجزء من التحديثات والتحسينات المستمرة التي يجريها واتساب على واجهة المستخدم.
كما يتم اختبار المؤشر الجديد للكتابة في إصدار أندرويد 2.24.21.18، وسيساهم في تغيير كيفية رؤية المستخدمين لحالة الكتابة، ففي السابق، كان المستخدمون يرون رمز الكتابة أسفل صورة الملف الشخصي للطرف الآخر، ويتغير النص بناءً على الوقت الذي يقوم فيه الشخص بالكتابة، ثم يعود لعرض حالة "آخر ظهور" أو "متصل"، أما الآن، سيظهر المؤشر على شكل فقاعة متحركة تحتوي على ثلاث نقاط داخل نافذة الدردشة لإظهار أن الشخص يكتب.
كذلك يُعد هذا التحديث واحدًا من أهم التغييرات على واجهة المستخدم التي أدخلها واتساب منذ سنوات، وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن موعد محدد لإطلاق هذا التحديث للجمهور، إلا أنه من المتوقع أن يتم طرحه قريبًا، وإلى جانب هذا التغيير، أعلن واتساب أيضًا عن ميزات جديدة للمكالمات الفيديو، مثل الفلاتر المعززة بالواقع الافتراضي وخيارات خلفية لإخفاء المحيط، كما هو الحال في "جوجل ميت" و "زوم".
في حين يستمر واتساب في كونه واحدًا من أبرز تطبيقات المراسلة في العالم، حيث يمتلك أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهريًا، وفي الآونة الأخيرة، قدمت ميتا العديد من الميزات الجديدة لتحسين التطبيق، بما في ذلك القدرات الذكية بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وروبوت الدردشة الذكي، ومولد الصور.
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