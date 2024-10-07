انخفاض قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية بسبب تصاعد التوترات مع إسرائيل

(MENAFN
) انخفضت قيمة العملة الإيرانية (الريال) يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر، مقابل العملات الأجنبية بسبب تصاعد التوترات مع إسرائيل، مما أثار مخاوف من احتمال شن هجوم عسكري، وارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى 640,000 ريال في السوق المفتوحة بإيران، وهو أعلى سعر منذ أبريل الماضي، عندما شنت إيران هجومًا كبيرًا بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وجاء هذا الارتفاع في قيمة الدولار بعد إعلان إسرائيل عن استعداد جيشها للرد على الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنته إيران يوم الثلاثاء الماضي.
كذلك أطلقت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني ليلة الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر، حوالي 200 صاروخ على إسرائيل، في ثاني هجوم مباشر من إيران على إسرائيل خلال أقل من ستة أشهر، وقد أثرت هذه التصعيدات العسكرية بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، وفي يوم الأحد، ارتفعت أسعار جميع أنواع العملات المعدنية بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى أكثر من 3 في المئة، ووصل سعر العملة الذهبية "إمامي" إلى نحو 500 مليون ريال (875 دولارًا)، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا.
كما تأثرت سوق الأسهم في إيران سلبًا، حيث أغلقت بورصة طهران في المنطقة الحمراء لليوم السادس على التوالي، وجاء ذلك كرد فعل من المستثمرين على التهديد المتزايد بشن هجوم عسكري إسرائيلي، مما أدى إلى عدم استقرار اقتصادي واسع النطاق، وقد زادت التوترات الجيوسياسية المستمرة من مخاوف حدوث المزيد من الاضطرابات الاقتصادية في المنطقة.
وبالرغم من هذه التحديات، أعرب النائب الإيراني محمد موحد عن تفاؤله، حيث قال لوسائل الإعلام المحلية إن سوق العملة أصبح مستقرًا بما يكفي لتحمل هذه الضغوط غير الاقتصادية، وأكد أن أي تقلبات في الأسعار ستكون مؤقتة، كما حدث في حالات سابقة.
MENAFN07102024000045015839ID1108751874
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.