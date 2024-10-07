صاحب جملة بهمش : استشهاد الشيخ زياد أبو هليل (66 عاماً)

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN / أعلن فجر اليوم الاثنين عن استشهاد الشيخ زياد أبو هليل (66 عاماً) بعد تعرضه لاعتداء همجي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام منزله في بلدة دورا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد أبو هليل، واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه.

وتم الشيخ أبو هليل إلى دورا لتلقي العلاج، إلا أن الطاقم الطبي أعلن عن استشهاده متأثراً بجروحه.

والشيخ أبو هليل هو شخصية عشائرية مناضلة معروفة في مقارعة الاحتلال وتعرض للإصابة عشرات المرات في مناسبات مختلفة، واشتهر بكلمة "بهمش" خلال تصديه لقوات الاحتلال.



