صاحب جملة بهمش : استشهاد الشيخ زياد أبو هليل (66 عاماً)

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN / أعلن فجر اليوم الاثنين عن استشهاد الشيخ زياد أبو هليل (66 عاماً) بعد تعرضه لاعتداء همجي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام منزله في بلدة دورا جنوب الخليل.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد أبو هليل، واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه.
وتم نقل الشيخ أبو هليل إلى مستشفى دورا لتلقي العلاج، إلا أن الطاقم الطبي أعلن عن استشهاده متأثراً بجروحه.
والشيخ أبو هليل هو شخصية عشائرية مناضلة معروفة في مقارعة الاحتلال وتعرض للإصابة عشرات المرات في مناسبات مختلفة، واشتهر بكلمة "بهمش" خلال تصديه لقوات الاحتلال.
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