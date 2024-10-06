الملك ورئيس دولة الإمارات يعقدان مباحثات في عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الزعيمان يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
الزعيمان: الاتفاقية تأتي نتيجة مسار طويل من العلاقات الاقتصادية المثمرة.
الزعيمان يؤكدان ضرورة وقف الحرب على غزة ولبنان.
الزعيمان يؤكدان الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة.
رئيس دولة الإمارات يشيد بدور الأردن التاريخي في مساندة الشعب الفلسطيني.
عمان-
عقد جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مباحثات اليوم الأحد، تناولت العلاقات الأخوية المتينة، والتطورات بالمنطقة.
وأكد الزعيمان خلال مباحثاتهما في قصر بسمان الزاهر، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عمق العلاقات الأردنية الإماراتية، والحرص على توطيدها، بما يخدم مصالحهما ويعزز العمل العربي المشترك.
وشهد جلالة الملك وسمو الشيخ محمد بن زايد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومتي البلدين، بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوفير فرص العمل، وتحسين سلاسل التوريد، وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية.
وأكد الزعيمان أهمية الاتفاقية التي تأتي نتيجة مسار طويل من العلاقات الاقتصادية المثمرة، وتوفر قاعدة واسعة من الفرص، لتنميتها في المستقبل.
وأعرب جلالته عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في تحقيق رؤية البلدين المشتركة تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بينهما، مثمنا دعم دولة الإمارات للجهود التنموية في الأردن.
من جانبه، رحب سمو الشيخ محمد بتوقيع الاتفاقية التي تعد الأولى لدولة الإمارات مع دولة عربية، مشيرا إلى أنها تطور طبيعي للعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والأردن.
كما شهد جلالة الملك وسمو الشيخ توقيع اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومتي البلدين.
وتطرقت المباحثات إلى مجالات التعاون الثنائي في الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة، إذ أكد الزعيمان حرصهما على بناء شراكات اقتصادية استراتيجية.
وعلى صعيد التطورات بالمنطقة، أكد الزعيمان ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف الحرب على غزة ولبنان، وحماية المدنيين، وخفض التصعيد بالمنطقة.
كما شدد الزعيمان على موقف البلدين الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوفهما مع الشعب اللبناني الشقيق.
وركزت المباحثات على سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية للكارثة التي يعيشها أهالي قطاع غزة.
ونبه جلالته إلى تبعات استمرار اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين بالضفة الغربية، وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وجدد الزعيمان التأكيد على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين.
وأشاد سمو الشيخ محمد بن زايد بالدور التاريخي الذي يقوم به الأردن في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق على مختلف المستويات، مثمنا دعم المملكة للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.
وحضر المباحثات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة، وعدد من المسؤولين.
كما حضرها من الجانب الإماراتي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من المسؤولين.
وودع جلالة الملك وسمو ولي العهد في مطار ماركا سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لدى مغادرته والوفد المرافق عمان مساء اليوم الأحد. -(بترا)
MENAFN06102024000072011014ID1108751409