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الملك ورئيس دولة الإمارات يعقدان مباحثات في عمان

10/6/2024 11:41:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الزعيمان يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
الزعيمان: الاتفاقية تأتي نتيجة مسار طويل من العلاقات الاقتصادية المثمرة.
الزعيمان يؤكدان ضرورة وقف الحرب على غزة ولبنان.
الزعيمان يؤكدان الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة.
رئيس دولة الإمارات يشيد بدور الأردن التاريخي في مساندة الشعب الفلسطيني.

عمان- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مباحثات اليوم الأحد، تناولت العلاقات الأخوية المتينة، والتطورات بالمنطقة.
وأكد الزعيمان خلال مباحثاتهما في قصر بسمان الزاهر، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عمق العلاقات الأردنية الإماراتية، والحرص على توطيدها، بما يخدم مصالحهما ويعزز العمل العربي المشترك.
وشهد جلالة الملك وسمو الشيخ محمد بن زايد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومتي البلدين، بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوفير فرص العمل، وتحسين سلاسل التوريد، وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية.
وأكد الزعيمان أهمية الاتفاقية التي تأتي نتيجة مسار طويل من العلاقات الاقتصادية المثمرة، وتوفر قاعدة واسعة من الفرص، لتنميتها في المستقبل.
وأعرب جلالته عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في تحقيق رؤية البلدين المشتركة تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بينهما، مثمنا دعم دولة الإمارات للجهود التنموية في الأردن.
من جانبه، رحب سمو الشيخ محمد بتوقيع الاتفاقية التي تعد الأولى لدولة الإمارات مع دولة عربية، مشيرا إلى أنها تطور طبيعي للعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والأردن.
كما شهد جلالة الملك وسمو الشيخ توقيع اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومتي البلدين.
وتطرقت المباحثات إلى مجالات التعاون الثنائي في الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة، إذ أكد الزعيمان حرصهما على بناء شراكات اقتصادية استراتيجية.
وعلى صعيد التطورات بالمنطقة، أكد الزعيمان ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف الحرب على غزة ولبنان، وحماية المدنيين، وخفض التصعيد بالمنطقة.
كما شدد الزعيمان على موقف البلدين الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوفهما مع الشعب اللبناني الشقيق.
وركزت المباحثات على سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية للكارثة التي يعيشها أهالي قطاع غزة.
ونبه جلالته إلى تبعات استمرار اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين بالضفة الغربية، وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وجدد الزعيمان التأكيد على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين.
وأشاد سمو الشيخ محمد بن زايد بالدور التاريخي الذي يقوم به الأردن في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق على مختلف المستويات، مثمنا دعم المملكة للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.
وحضر المباحثات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة، وعدد من المسؤولين.
كما حضرها من الجانب الإماراتي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من المسؤولين.
وودع جلالة الملك وسمو ولي العهد في مطار ماركا سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لدى مغادرته والوفد المرافق عمان مساء اليوم الأحد. -(بترا)

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