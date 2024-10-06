مهرجان لولو ((نكهات مصر)) يقدم أطعمة مصرية تقليدية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
افتتح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية في وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين مهرجان لولو «نكهات مصر» للأطعمة، بحضور ريهام إبراهيم عبدالحميد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى البحرين، في هايبر ماركت بمجمع الدانة. وكان في استقبالهم السيد جوزير روباوالا مدير مجموعة لولو الدولية وكبار الإدارة.
ويستمر المهرجان حتى التاسع من أكتوبر، ويضم مجموعة مذهلة من الأطعمة المصرية وعروضا ترويجية للمكونات الشهية التي ستبرز ثراء مصر. وهناك خضراوات وفواكه وأسماك ولحوم طازجة ومجموعة متنوعة من الخضراوات والتوت المجمدة التي تقدم أفضل المنتجات الزراعية المصرية للمستهلكين في البحرين. وهناك أيضًا العديد من أنواع الجبن المصري بدءًا من جبن الفيتا والقريش الشهير إلى جبن الرومي والجبن الكريمي اللذيذ.
وسيقدم الطهاة المصريون الموهوبون في لولو مجموعة متنوعة من الأطباق المصرية المذهلة للمتسوقين، التي يمكن شراؤها بالوزن للاستمتاع بها في المنزل. وستكون هناك أطباق كلاسيكية مفضلة مثل الكشري –مزيج من الأرز والعدس والمكرونة تقدم مع صلصة الطماطم الخفيفة- والبامية -حساء غني مطبوخ بالبامية والطماطم والتوابل- والملوخية الخضراء بالإضافة إلى حلوى البسبوسة الشهيرة، وهي كعكة مصنوعة من السميد ونقعها في شراب السكر وماء الورد أو ماء زهر البرتقال. وسيتمكن المتسوقون من الحصول على التوابل المصرية الجاهزة للاستخدام والمخللات المقرمشة. كما تميز الافتتاح بحدث ثقافي ملون مع رقص التنورة والموسيقى.
وقال السيد روباوالا: «لقد اكتسب مهرجان «نكهات مصر» التابع لمجموعة لولو شعبية كبيرة، وهو مؤشر قوي على الروابط الثقافية والطهوية الوثيقة بين البحرين ومصر»، وأضافت على ذلك السفيرة ريهام إبراهيم عبدالحميد خليل: «في الآونة الأخيرة، تم تعزيز الزراعة في مصر بالتقنيات الحديثة ومعالجة
للأغذية، وسيوفر هذا المهرجان في لولو العديد من المكونات المصرية اللذيذة للمتسوقين في البحرين».
وقال مدير المجموعة السيد جوزر روباوالا: «تعتبر مصر قوة دافعة في مجال الاستدامة الغذائية، ولدى مجموعة لولو خطة للاستفادة من هذه الإمكانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وأضاف: «يؤكد مهرجان «نكهات مصر» هذا شعبية المواد الغذائية والمكونات المصرية وقدرة لولو على تقديمها للمتسوقين في جميع أنحاء العالم والبحرين».
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