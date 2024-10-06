Monday, 07 October 2024 05:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مهرجان لولو ((نكهات مصر)) يقدم أطعمة مصرية تقليدية

10/6/2024 8:11:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتجارة‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مهرجان‭ ‬لولو‭ ‬‮«‬نكهات‭ ‬مصر‮»‬‭ ‬للأطعمة،‭ ‬بحضور‭ ‬ريهام‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالحميد‭ ‬خليل‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬لدى‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬هايبر‭ ‬ماركت‭ ‬بمجمع‭ ‬الدانة‭. ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقبالهم‭ ‬السيد‭ ‬جوزير‭ ‬روباوالا‭ ‬مدير‭ ‬مجموعة‭ ‬لولو‭ ‬الدولية‭ ‬وكبار‭ ‬الإدارة‭.‬

ويستمر‭ ‬المهرجان‭ ‬حتى‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ويضم‭ ‬مجموعة‭ ‬مذهلة‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬المصرية‭ ‬وعروضا‭ ‬ترويجية‭ ‬للمكونات‭ ‬الشهية‭ ‬التي‭ ‬ستبرز‭ ‬ثراء‭ ‬مصر‭. ‬وهناك‭ ‬خضراوات‭ ‬وفواكه‭ ‬وأسماك‭ ‬ولحوم‭ ‬طازجة‭ ‬ومجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخضراوات‭ ‬والتوت‭ ‬المجمدة‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬أفضل‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬المصرية‭ ‬للمستهلكين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وهناك‭ ‬أيضًا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الجبن‭ ‬المصري‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬جبن‭ ‬الفيتا‭ ‬والقريش‭ ‬الشهير‭ ‬إلى‭ ‬جبن‭ ‬الرومي‭ ‬والجبن‭ ‬الكريمي‭ ‬اللذيذ‭.‬

وسيقدم‭ ‬الطهاة‭ ‬المصريون‭ ‬الموهوبون‭ ‬في‭ ‬لولو‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬المصرية‭ ‬المذهلة‭ ‬للمتسوقين،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬شراؤها‭ ‬بالوزن‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المنزل‭. ‬وستكون‭ ‬هناك‭ ‬أطباق‭ ‬كلاسيكية‭ ‬مفضلة‭ ‬مثل‭ ‬الكشري‭ ‬–مزيج‭ ‬من‭ ‬الأرز‭ ‬والعدس‭ ‬والمكرونة‭ ‬تقدم‭ ‬مع‭ ‬صلصة‭ ‬الطماطم‭ ‬الخفيفة‭- ‬والبامية‭ -‬حساء‭ ‬غني‭ ‬مطبوخ‭ ‬بالبامية‭ ‬والطماطم‭ ‬والتوابل‭- ‬والملوخية‭ ‬الخضراء‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حلوى‭ ‬البسبوسة‭ ‬الشهيرة،‭ ‬وهي‭ ‬كعكة‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬السميد‭ ‬ونقعها‭ ‬في‭ ‬شراب‭ ‬السكر‭ ‬وماء‭ ‬الورد‭ ‬أو‭ ‬ماء‭ ‬زهر‭ ‬البرتقال‭. ‬وسيتمكن‭ ‬المتسوقون‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التوابل‭ ‬المصرية‭ ‬الجاهزة‭ ‬للاستخدام‭ ‬والمخللات‭ ‬المقرمشة‭. ‬كما‭ ‬تميز‭ ‬الافتتاح‭ ‬بحدث‭ ‬ثقافي‭ ‬ملون‭ ‬مع‭ ‬رقص‭ ‬التنورة‭ ‬والموسيقى‭.‬

وقال‭ ‬السيد‭ ‬روباوالا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬اكتسب‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬نكهات‭ ‬مصر‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لمجموعة‭ ‬لولو‭ ‬شعبية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وهو‭ ‬مؤشر‭ ‬قوي‭ ‬على‭ ‬الروابط‭ ‬الثقافية‭ ‬والطهوية‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬ومصر‮»‬،‭ ‬وأضافت‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬السفيرة‭ ‬ريهام‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالحميد‭ ‬خليل‭: ‬‮«‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬تم‭ ‬تعزيز‭ ‬الزراعة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بالتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬ومعالجة
للأغذية،‭ ‬وسيوفر‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬لولو‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المكونات‭ ‬المصرية‭ ‬اللذيذة‭ ‬للمتسوقين‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المجموعة‭ ‬السيد‭ ‬جوزر‭ ‬روباوالا‭: ‬‮«‬تعتبر‭ ‬مصر‭ ‬قوة‭ ‬دافعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭ ‬الغذائية،‭ ‬ولدى‭ ‬مجموعة‭ ‬لولو‭ ‬خطة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الإمكانات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‮»‬،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬يؤكد‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬نكهات‭ ‬مصر‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬شعبية‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمكونات‭ ‬المصرية‭ ‬وقدرة‭ ‬لولو‭ ‬على‭ ‬تقديمها‭ ‬للمتسوقين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬والبحرين‮»‬‭.‬

MENAFN06102024000055011008ID1108751257

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث