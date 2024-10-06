مهرجان لولو ((نكهات مصر)) يقدم أطعمة مصرية تقليدية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويستمر‭ ‬المهرجان‭ ‬حتى‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ويضم‭ ‬مجموعة‭ ‬مذهلة‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬المصرية‭ ‬وعروضا‭ ‬ترويجية‭ ‬للمكونات‭ ‬الشهية‭ ‬التي‭ ‬ستبرز‭ ‬ثراء‭ ‬مصر‭. ‬وهناك‭ ‬خضراوات‭ ‬وفواكه‭ ‬وأسماك‭ ‬ولحوم‭ ‬طازجة‭ ‬ومجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخضراوات‭ ‬والتوت‭ ‬المجمدة‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬أفضل‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬المصرية‭ ‬للمستهلكين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وهناك‭ ‬أيضًا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الجبن‭ ‬المصري‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬جبن‭ ‬الفيتا‭ ‬والقريش‭ ‬الشهير‭ ‬إلى‭ ‬جبن‭ ‬الرومي‭ ‬والجبن‭ ‬الكريمي‭ ‬اللذيذ‭.‬

وسيقدم‭ ‬الطهاة‭ ‬المصريون‭ ‬الموهوبون‭ ‬في‭ ‬لولو‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬المصرية‭ ‬المذهلة‭ ‬للمتسوقين،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬شراؤها‭ ‬بالوزن‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المنزل‭. ‬وستكون‭ ‬هناك‭ ‬أطباق‭ ‬كلاسيكية‭ ‬مفضلة‭ ‬مثل‭ ‬الكشري‭ ‬–مزيج‭ ‬من‭ ‬الأرز‭ ‬والعدس‭ ‬والمكرونة‭ ‬تقدم‭ ‬مع‭ ‬صلصة‭ ‬الطماطم‭ ‬الخفيفة‭- ‬والبامية‭ -‬حساء‭ ‬غني‭ ‬مطبوخ‭ ‬بالبامية‭ ‬والطماطم‭ ‬والتوابل‭- ‬والملوخية‭ ‬الخضراء‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حلوى‭ ‬البسبوسة‭ ‬الشهيرة،‭ ‬وهي‭ ‬كعكة‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬السميد‭ ‬ونقعها‭ ‬في‭ ‬شراب‭ ‬السكر‭ ‬وماء‭ ‬الورد‭ ‬أو‭ ‬ماء‭ ‬زهر‭ ‬البرتقال‭. ‬وسيتمكن‭ ‬المتسوقون‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التوابل‭ ‬المصرية‭ ‬الجاهزة‭ ‬للاستخدام‭ ‬والمخللات‭ ‬المقرمشة‭. ‬كما‭ ‬تميز‭ ‬الافتتاح‭ ‬بحدث‭ ‬ثقافي‭ ‬ملون‭ ‬مع‭ ‬رقص‭ ‬التنورة‭ ‬والموسيقى‭.‬

وقال‭ ‬السيد‭ ‬روباوالا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬اكتسب‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬نكهات‭ ‬مصر‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لمجموعة‭ ‬لولو‭ ‬شعبية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وهو‭ ‬مؤشر‭ ‬قوي‭ ‬على‭ ‬الروابط‭ ‬الثقافية‭ ‬والطهوية‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬ومصر‮»‬،‭ ‬وأضافت‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬السفيرة‭ ‬ريهام‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالحميد‭ ‬خليل‭: ‬‮«‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬تم‭ ‬تعزيز‭ ‬الزراعة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بالتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬ومعالجة

للأغذية،‭ ‬وسيوفر‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬لولو‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المكونات‭ ‬المصرية‭ ‬اللذيذة‭ ‬للمتسوقين‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المجموعة‭ ‬السيد‭ ‬جوزر‭ ‬روباوالا‭: ‬‮«‬تعتبر‭ ‬مصر‭ ‬قوة‭ ‬دافعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭ ‬الغذائية،‭ ‬ولدى‭ ‬مجموعة‭ ‬لولو‭ ‬خطة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الإمكانات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‮»‬،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬يؤكد‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬نكهات‭ ‬مصر‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬شعبية‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمكونات‭ ‬المصرية‭ ‬وقدرة‭ ‬لولو‭ ‬على‭ ‬تقديمها‭ ‬للمتسوقين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬والبحرين‮»‬‭.‬