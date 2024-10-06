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نظر معارضة بحريني على حكم بسجنه 10 سنوات..احتال على ((الجعفرية)) وباع مشروعا سكنيا بأوراق مزورة

10/6/2024 8:11:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنظر‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬معارضة‭ ‬بحريني‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬بسجنه‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬وشقيقه‭ ‬بالاحتيال‭ ‬على‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬حيث‭ ‬باعا‭ ‬مشروعا‭ ‬سكنيا‭ ‬مقاما‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الأوقاف‭ ‬لمستثمر‭ ‬أجنبي‭ ‬ثم‭ ‬تنازلا‭ ‬عن‭ ‬المشروع‭ ‬للأوقاف‭ ‬بأوراق‭ ‬مزورة،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬دفاع‭ ‬المتهم‭ ‬المحبوس‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬قضية،‭ ‬وقررت‭ ‬المحكمة‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬وتكليف‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالاستعلام‭ ‬عن‭ ‬المعارض‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬موقوفا‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬ذات‭ ‬الدعوى‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإنتربول‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬وإفادة‭ ‬المحكمة‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬ورود‭ ‬بلاغ‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬وكيل‭ ‬المستثمر‭ ‬الأجنبي‭ ‬مفاده‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬بتشييد‭ ‬مشروع‭ ‬سكني‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملوكة‭ ‬للأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬وتوقيع‭ ‬عقد‭ ‬استثماري‭ ‬بينهم،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬قام‭ ‬ببيع‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬وكيله‭ ‬ثم‭ ‬أعد‭ ‬محررا‭ ‬مزوراً‭ ‬بادعاء‭ ‬ملكيته‭ ‬للمشروع‭ ‬وتم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬لإدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬للتنازل‭ ‬عن‭ ‬المشروع‭ ‬وإنهاء‭ ‬العقد‭ ‬رغم‭ ‬بيعه‭ ‬على‭ ‬وكيله‭ ‬بقصد‭ ‬الإضرار‭ ‬بموكله‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬تلقي‭ ‬البلاغ‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬واستمعت‭ ‬لأقوال‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مقدم‭ ‬البلاغ‭ ‬والمعنيين‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬حيث‭ ‬شهدوا‭ ‬بأن‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بقيام‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬ببيع‭ ‬المشروع‭ ‬السكني‭ ‬على‭ ‬المستثمر‭ ‬الأجنبي‭ ‬وأنها‭ ‬قبلت‭ ‬تنازل‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬إقرار‭ ‬قدمه‭ ‬لها‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بالتنازل‭ ‬عن‭ ‬المشروع‭ ‬وإنهاء‭ ‬عقد‭ ‬الايجار‭ ‬الاستثماري‭ ‬للأرض‭ ‬المشيد‭ ‬عليها‭ ‬المشروع‭ ‬السكني،‭ ‬وحيث‭ ‬ثبت‭ ‬بالتحقيقات‭ ‬ارتكاب‭ ‬المتهمين‭ ‬التهم‭ ‬المنسوبة‭ ‬إليهما‭ ‬فأمرت‭ ‬بإحالتهما‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬بإدانة‭ ‬المتهمين‭.‬

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