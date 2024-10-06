تضرر سيارتين بسبب عدم التقيد بأنظمة المرور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تضررت‭ ‬سيارتان‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬وقع‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭) ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بالمنامة‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭.‬

كان‭ ‬آسيوي‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بالمنامة،‭ ‬وفجأة‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬واصطدم‭ ‬بسيارة‭ ‬اخرى‭ ‬وصعد‭ ‬بسيارته‭ ‬أعلاها،‭ ‬ونتج‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭ ‬تضرر‭ ‬السيارتين‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬اصابات‭.‬

وفور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬حضرت‭ ‬دورية‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬وتم‭ ‬تسهيل‭ ‬سير‭ ‬المركبات‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬ازاحة‭ ‬السيارتين،‭ ‬وبعدها‭ ‬وصلت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬لتبدأ‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الحادث‭. ‬