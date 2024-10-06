تضرر سيارتين بسبب عدم التقيد بأنظمة المرور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب عبدالأمير السلاطنة:
تضررت سيارتان إثر حادث مروري وقع عصر أمس (الأحد) على شارع الشيخ حمد بالمنامة دون وقوع إصابات.
كان آسيوي يقود سيارته في الساعة الرابعة عصر أمس على شارع الشيخ حمد بالمنامة، وفجأة فقد السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بسيارة اخرى وصعد بسيارته أعلاها، ونتج عن الحادث تضرر السيارتين بتلفيات كبيرة من دون وقوع اصابات.
وفور وقوع الحادث حضرت دورية شرطة النجدة وتم تسهيل سير المركبات إلى حين ازاحة السيارتين، وبعدها وصلت الجهات الرسمية لتبدأ التحقيق في الحادث.
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