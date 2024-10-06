إحباط عملية تهريب حوالي 130 ألف حبة كبتاجون مخدرة بالتعاون مع قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في عملية أمنية مشتركة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وبالتعاون مع إدارة الشحن الجوي بشؤون الجمارك من إحباط محاولة تهريب حوالي 130 ألف حبة من مادة الكبتاجون المخدرة، تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 640 ألف دينار.
وقد اشتملت العملية الأمنية المشتركة على خطط وإجراءات أمنية وقانونية، وتشكيل فريق بحث متكامل، للبناء على المعلومات الواردة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بدولة قطر الشقيقة، مما أسفر عن إحباط عملية التهريب والقبض على امرأة «38 عاما» متورطة في القضية.
وكشفت التحريات، أن المواد المخدرة، والتي تم ضبطها عبر منفذ الشحن الجوي، مصدرها دولة لبنان، وكانت مخبأة بداخل شحنة أنابيب معدنية.
وقد قامت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
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