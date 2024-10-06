إحباط عملية تهريب حوالي 130 ألف حبة كبتاجون مخدرة بالتعاون مع قطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬اشتملت‭ ‬العملية‭ ‬الأمنية‭ ‬المشتركة‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬وإجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬وقانونية،‭ ‬وتشكيل‭ ‬فريق‭ ‬بحث‭ ‬متكامل،‭ ‬للبناء‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إحباط‭ ‬عملية‭ ‬التهريب‭ ‬والقبض‭ ‬على‭ ‬امرأة‭ ‬‮«‬38‭ ‬عاما‮»‬‭ ‬متورطة‭ ‬في‭ ‬القضية‭.‬

وكشفت‭ ‬التحريات،‭ ‬أن‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬ضبطها‭ ‬عبر‭ ‬منفذ‭ ‬الشحن‭ ‬الجوي،‭ ‬مصدرها‭ ‬دولة‭ ‬لبنان،‭ ‬وكانت‭ ‬مخبأة‭ ‬بداخل‭ ‬شحنة‭ ‬أنابيب‭ ‬معدنية‭.‬

وقد‭ ‬قامت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭. ‬