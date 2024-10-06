بنفت تطلق سوقا مبتكرة للإقراض والتأمين في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)ZphinNSEPOLICYBZR

وسيمكّن‭ ‬هذا‭ ‬السوق‭ ‬التحويلي،‭ ‬المدمج‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬بنفت‭ ‬بي‭ ‬المنتشر‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحرينية،‭ ‬مزودي‭ ‬الائتمان‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأنواع‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬المنخرطين‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬المصرفي‭ ‬والمستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدماته‭.‬

وسوف‭ ‬توسع‭ ‬هذه‭ ‬السوق‭ ‬نطاق‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬لتشمل‭ ‬غير‭ ‬المتعاملين‭ ‬مع‭ ‬المصارف،‭ ‬وأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يتحاشون‭ ‬المعاملات‭ ‬المصرفية‭. ‬وبفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الطليعي‭ ‬الرائد،‭ ‬سيتمكن‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬فرص‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الائتمان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرق‭ ‬الاكتتاب‭ ‬الحديثة،‭ ‬وتحاشي‭ ‬عمليات‭ ‬تقييم‭ ‬الائتمان‭ ‬التقليدية‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬ذلك،‭ ‬ستعزز‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬سوق‭ ‬الإقراض‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الشفافية،‭ ‬وتكرس‭ ‬قيم‭ ‬الميزة‭ ‬التنافسية،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتمكين‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬المتكامل‭ ‬إلى‭ ‬المنتجات‭ ‬المالية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خيارات‭ ‬التأمين‭ ‬المدمجة‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬ Zphin ‭ ‬‮«‬زفن‮»‬‭ ‬التكنولوجية‭ ‬ومعرفة‭ ‬‮«‬أطياف‭ ‬إي‭ ‬سوليوشنز‮»‬‭ ‬بالسوق‭ ‬المحلية،‭ ‬ستوفر‭ ‬المنصة‭ ‬للمستهلكين‭ ‬البحرينيين‭ ‬خيارات‭ ‬مالية‭ ‬شخصية‭ ‬معدّة‭ ‬بشكل‭ ‬مسبق،‭ ‬مما‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬المستخدمين‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مستنيرة‭ ‬سريعة‭ ‬وتتمتع‭ ‬بالثقة‭ ‬اللازمة‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت‭ ‬يوسف‭ ‬النفيعي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتوحيد‭ ‬جهودنا‭ ‬مع‭ ‬شركتي‭ ‬‮«‬زفن‮»‬‭ ‬و«أطياف‭ ‬إي‭ ‬سوليوشنز‮»‬‭ ‬لإطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬المتطورة،‭ ‬والتي‭ ‬ستعيد،‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أفضل،‭ ‬تعريف‭ ‬طرق‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المنتجات‭ ‬المالية،‭ ‬واستخدامها‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أفضل‭. ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬قفزة‭ ‬نوعية‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬في‭ ‬رحلتنا‭ ‬لتعزيز‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬سلسة،‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬جهود‭ ‬المستهلك‭.‬

وأضاف‭ ‬النفيعي‭: ‬‮«‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬خدمات‭ ‬الإقراض‭ ‬والتأمين‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬بنفت‭ ‬بي،‭ ‬فإننا‭ ‬لا‭ ‬نوفر‭ ‬للمستخدم‭ ‬المرونة‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬نمكن‭ ‬الأفراد‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مالية‭ ‬أكثر‭ ‬ذكاء‭ ‬وأشد‭ ‬استنارة‭. ‬وتتماشى‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬لاقتصاد‭ ‬أكثر‭ ‬رقمنة،‭ ‬وتؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بقيادة‭ ‬الطريق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الابتكار‭ ‬المالي‮»‬‭.‬

على‭ ‬نحوٍ‭ ‬موازٍ‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أطياف‭ ‬إي‭ ‬سوليوشنز‮»‬‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬هو‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬أطياف‭ ‬بقيادة‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتنا‭ ‬المحلية‭ ‬وشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬ Zphin ‭ ‬‮«‬زفن‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭: ‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬لإعادة‭ ‬تعريف‭ ‬كيفية‭ ‬تقديم‭ ‬المنتجات‭ ‬المالية‭ ‬والوصول‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬نحن‭ ‬ممتنون‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت‭ ‬لثقتها‭ ‬بنا‭ ‬ورؤيتها‭ ‬التطلعية‭ ‬لبناء‭ ‬منصة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تمكين‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منحهم‭ ‬الشفافية‭ ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬قراراتهم‭ ‬المالية،‭ ‬ويتم‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬بنفت‭ ‬بي‭. ‬ونرى‭ ‬فيها‭ ‬خطوة‭ ‬متميزة،‭ ‬وفي‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭ ‬نحو‭ ‬مشهد‭ ‬مالي‭ ‬أكثر‭ ‬اتصالًا‭ ‬وتركيزًا‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الزبائن‭. ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأنها‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتدافع‭ ‬عن‭ ‬طموحات‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬كافة‭. ‬وترى‭ ‬أطياف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬هو‭ ‬شراكة‭ ‬وثيقة‭ ‬ستحقق‭ ‬طموح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للتوافق‭ ‬مع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬الرقمي،‭ ‬بهدف‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كمركز‭ ‬مالي‭ ‬رقمي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2050‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال،‭ ‬المؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ (‬ PB ‭ ‬ Fintech ‭ ‬ Limited ‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬الوطنية‭ ‬تحت‭ ‬الرمز‭ : ‬ NSE ‭: ‬ POLICYBZR ‭)‬،‭ ‬ياشيش‭ ‬ضياء‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬لتقديم‭ ‬خبرتنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحلول‭ ‬المالية‭ ‬الرقمية‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭. ‬في PB ‭ ‬ Fintech ‭ ‬،‭ ‬نؤمن‭ ‬دائما‭ ‬بتمكين‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬المناسبة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مستنيرة،‭ ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬رؤيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬لإنشاء‭ ‬نظام‭ ‬بيئي‭ ‬مالي‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬ويمكن‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بخدماته‭ ‬بسلاسة‭. ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دفع‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬الأمام،‭ ‬ووضع‭ ‬مقاييس‭ ‬جديدة‭ ‬للخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

على‭ ‬نحو‭ ‬مواز،‭ ‬أضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Zphin ‮«‬زفن‮»‬‭ ‬نيراج‭ ‬غوبتا‭: ‬‮«‬تعدّ‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬زفن‮»‬‭. ‬ويشرفنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات،‭ ‬نسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬لوضع‭ ‬معيار‭ ‬جديد‭ ‬للخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬وخدمات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتقديم‭ ‬تحسينات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬الذي‭ ‬سيعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬والمستفيدين‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الخدمات‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬وتعكس‭ ‬ثقة‭ ‬بنفت‭ ‬في‭ ‬‮«‬زفن‭ ‬وأطياف‭ ‬نهجهما‭ ‬المستقبلي‭ ‬لإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والتأمينية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬تعمل‭ ‬زفن‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬النظم‭ ‬البيئية‭ ‬الرقمية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تعمل‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬التأمين‭ ‬لتوسيع‭ ‬عروضها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقنيتنا‭ ‬الخاصة،‭ ‬ورحلات‭ ‬العملاء‭ ‬المبتكرة‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تواصل‭ ‬فيه‭ ‬البحرين‭ ‬تحولها‭ ‬الرقمي‭ ‬السريع،‭ ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬خطوة‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬تحديث‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬المستهلكين،‭ ‬وضمان‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭.‬