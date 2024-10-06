بنفت تطلق سوقا مبتكرة للإقراض والتأمين في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقعت شركة «بنفت» الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين عقد شراكة استراتيجية مع شركتي «أطياف إي سوليوشن» و
Zphin «زفن»، (الذراع التكنولوجية لشركة «بي بي فينتك ليمتد» (المدرجة في البورصة الوطنية تحت الرمز :
NSE :
POLICYBZR )، لتطوير منصة إلكترونية رائدة لإقراض المستهلكين، والتأمين على السيارات، وبطاقات الائتمان، والتأمين على السفر. وتجسد هذه المبادرة إنشاء نظام بيئي متقدم للتمويل المفتوح، وتأسيس أول سوق للإقراض الاستهلاكي والتأمين في البحرين، يرتكز على مفهوم هيكلية البنية التحتية للخدمات المصرفية المفتوحة.
وسيمكّن هذا السوق التحويلي، المدمج في تطبيق بنفت بي المنتشر على نطاق واسع في السوق البحرينية، مزودي الائتمان من جميع الأنواع من الوصول إلى جميع المواطنين المنخرطين في التمويل المصرفي والمستفيدين من خدماته.
وسوف توسع هذه السوق نطاق الخدمات المالية لتشمل غير المتعاملين مع المصارف، وأولئك الذين يتحاشون المعاملات المصرفية. وبفضل الخدمات التي يوفرها هذا المشروع الطليعي الرائد، سيتمكن العملاء في السوق البحرينية من زيادة فرص الحصول على الائتمان من خلال طرق الاكتتاب الحديثة، وتحاشي عمليات تقييم الائتمان التقليدية.
بالإضافة إلى كل ذلك، ستعزز هذه المنصة سوق الإقراض بمزيد من الشفافية، وتكرس قيم الميزة التنافسية، مما يؤدي إلى تحسين الشمول المالي في السوق المالية البحرينية، وتمكين المستهلكين من الوصول المتكامل إلى المنتجات المالية، بما في ذلك خيارات التأمين المدمجة.
ومن خلال الاستفادة من خبرة Zphin «زفن» التكنولوجية ومعرفة «أطياف إي سوليوشنز» بالسوق المحلية، ستوفر المنصة للمستهلكين البحرينيين خيارات مالية شخصية معدّة بشكل مسبق، مما يسهل على المستخدمين اتخاذ قرارات مستنيرة سريعة وتتمتع بالثقة اللازمة.
وتعليقا على هذه الشراكة، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة بنفت يوسف النفيعي: «نحن فخورون بتوحيد جهودنا مع شركتي «زفن» و«أطياف إي سوليوشنز» لإطلاق هذه المنصة المتطورة، والتي ستعيد، على نحو أفضل، تعريف طرق الوصول إلى المنتجات المالية، واستخدامها على نحو أفضل. وتمثل هذه الشراكة قفزة نوعية إلى الأمام في رحلتنا لتعزيز النظام البيئي الرقمي، وتقديم حلول مالية سلسة، تركز على توفير جهود المستهلك.
وأضاف النفيعي: «ومن خلال دمج خدمات الإقراض والتأمين في تطبيق بنفت بي، فإننا لا نوفر للمستخدم المرونة التي يحتاج إليها فحسب، بل نمكن الأفراد أيضا من اتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاء وأشد استنارة. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية البحرين لاقتصاد أكثر رقمنة، وتؤكد التزامنا بقيادة الطريق في مجال الابتكار المالي».
على نحوٍ موازٍ أكد رئيس مجلس إدارة شركة «أطياف إي سوليوشنز» ان «مثل هذا التعاون الاستراتيجي هو شهادة على التزام أطياف بقيادة الابتكار الرقمي في المنطقة. من خلال الاستفادة من خبراتنا المحلية وشراكتنا مع Zphin «زفن»، مضيفًا: نحن مستعدون لإعادة تعريف كيفية تقديم المنتجات المالية والوصول إليها في البحرين. نحن ممتنون لشركة بنفت لثقتها بنا ورؤيتها التطلعية لبناء منصة من شأنها تمكين المستهلكين من خلال منحهم الشفافية والتحكم في قراراتهم المالية، ويتم كل ذلك من خلال تطبيق بنفت بي. ونرى فيها خطوة متميزة، وفي الاتجاه الصحيح نحو مشهد مالي أكثر اتصالًا وتركيزًا على تلبية احتياجات الزبائن. ونحن على ثقة بأنها تتماشى مع أهداف التحول الرقمي في البحرين، وتدافع عن طموحات أصحاب المصلحة كافة. وترى أطياف أن هذا المشروع هو شراكة وثيقة ستحقق طموح مملكة البحرين للتوافق مع التحول الرقمي العالمي في النظام المالي الرقمي، بهدف ترسيخ مكانتها كمركز مالي رقمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال رؤية البحرين 2050».
من جانبه، قال، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ( PB Fintech Limited المدرجة في البورصة الوطنية تحت الرمز : NSE : POLICYBZR )، ياشيش ضياء: «يسعدنا التعاون مع شركة بنفت لتقديم خبرتنا في مجال الحلول المالية الرقمية إلى البحرين. في PB Fintech ، نؤمن دائما بتمكين المستهلكين من الأدوات المناسبة لاتخاذ قرارات مستنيرة، ويعكس هذا المشروع رؤيتنا المشتركة مع شركة بنفت لإنشاء نظام بيئي مالي أكثر كفاءة ويمكن الاستمتاع بخدماته بسلاسة. ونحن نتطلع إلى التعاون من أجل دفع النظام المالي في البحرين نحو الأمام، ووضع مقاييس جديدة للخدمات المالية الرقمية في المنطقة».
على نحو مواز، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة Zphin «زفن» نيراج غوبتا: «تعدّ هذه الشراكة علامة فارقة بالنسبة إلى شركة «زفن». ويشرفنا أن نكون قادرين على التعاون مع شركة بنفت في هذه المبادرة. ومن خلال دمج أحدث التقنيات، نسعى جاهدين لوضع معيار جديد للخدمات المالية، وخدمات التأمين في البحرين، وتقديم تحسينات كبيرة على النظام البيئي الذي سيعود بالنفع على كل من مقدمي الخدمات والمستفيدين من تلك الخدمات على حد سواء. وتعكس ثقة بنفت في «زفن وأطياف نهجهما المستقبلي لإعادة تشكيل الخدمات المالية والتأمينية في المنطقة».
ولا تعمل زفن على تعزيز النظم البيئية الرقمية فحسب، بل تعمل أيضا على تمكين شركات التأمين وتكنولوجيا التأمين لتوسيع عروضها من خلال تقنيتنا الخاصة، ورحلات العملاء المبتكرة.
وفي الوقت الذي تواصل فيه البحرين تحولها الرقمي السريع، يمثل هذا التعاون خطوة محورية في تحديث البنية التحتية للخدمات المالية في المملكة، وتعزيز ثقة المستهلكين، وضمان الشمول المالي.
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