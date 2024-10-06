محافظ الجنوبية يشيد بتوجيهات وزير الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، رئيس اللجنة الأمنية، اجتماع اللجنة الأمنية العاشر لعام 2024، وذلك بحضور العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، والعقيد الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس مركز شرطة المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى حضور عدد من الضباط من ممثلي الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية رئيس اللجنة الأمنية بتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لتعزيز التواصل مع الأهالي، وتحقيق الجهود البارزة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في ترسيخ مقومات الأمن والسلامة في مناطق المحافظة.
كما أكد سمو المحافظ حرص اللجنة الأمنية على الاستعدادات والترتيبات الأمنية اللازمة لاستقبال الفعاليات التي تقام في الفترة القادمة والتي تشهدها كل مناطق المحافظة، وذلك لضمان التنسيق الأمني المشترك بين الإدارات الأمنية.
بعدها، اطلع سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية، لعرض قدمه العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، والذي تم من خلاله عرض جهود المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمتابعة خطط العمل في المرافق لتعزيز مستوى التنسيق والجاهزية من ناحية الأمن والسلامة.
وقد استمع سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية، إلى تقرير الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية المتعلق بالإحصائيات الأمنية والجهود المبذولة لمكافحة آفة المخدرات وذلك ضمن إطار المتابعة وتقييم الوضع الأمني بالمحافظة، حيث نوه سموه باستمرار نشر الوعي لضمان سلامة الأهالي والمقيمين في نطاق المحافظة.
كما قدمت الإدارة العامة للدفاع المدني، عرضاً للجهود الأمنية المبذولة خلال الفترة الماضية، حيث نوه سمو المحافظ بأهمية التعاون المشترك مع الإدارة العامة للدفاع المدني لرفع مستوى الأمن والسلامة في مناطق المحافظة ومواصلة الجهود لتوفر كل معايير الجاهزية الأمنية ومتطلبات السلامة لمختلف المنشآت الواقعة في نطاق الجنوبية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الحضور من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على المتابعة والتواصل المستمر في إبراز العمل المشترك، وذلك بما يعزز نجاح المحافظة في تلبية احتياجات المواطنين في المجال الأمني.
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