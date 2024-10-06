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محافظ الجنوبية يشيد بتوجيهات وزير الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار

10/6/2024 7:10:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية،‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬العاشر‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬والعقيد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬بتوجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الأهالي،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الجهود‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مقومات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬حرص‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬الاستعدادات‭ ‬والترتيبات‭ ‬الأمنية‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬والتي‭ ‬تشهدها‭ ‬كل‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة،‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭.‬

بعدها،‭ ‬اطلع‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية،‭ ‬لعرض‭ ‬قدمه‭ ‬العميد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عرض‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬والإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمتابعة‭ ‬خطط‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المرافق‭ ‬لتعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬التنسيق‭ ‬والجاهزية‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭.‬

وقد‭ ‬استمع‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية،‭ ‬إلى‭ ‬تقرير‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬المتعلق‭ ‬بالإحصائيات‭ ‬الأمنية‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لمكافحة‭ ‬آفة‭ ‬المخدرات‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬المتابعة‭ ‬وتقييم‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬حيث‭ ‬نوه‭ ‬سموه‭ ‬باستمرار‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الأهالي‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬المحافظة‭.‬

كما‭ ‬قدمت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬عرضاً‭ ‬للجهود‭ ‬الأمنية‭ ‬المبذولة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬نوه‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬بأهمية‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭ ‬ومواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لتوفر‭ ‬كل‭ ‬معايير‭ ‬الجاهزية‭ ‬الأمنية‭ ‬ومتطلبات‭ ‬السلامة‭ ‬لمختلف‭ ‬المنشآت‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬الجنوبية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أعرب‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬جهتهم‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬المتابعة‭ ‬والتواصل‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬العمل‭ ‬المشترك،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬نجاح‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني‭.‬

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