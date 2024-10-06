أبطال عالميون سابقون يتألقون في النسخ الماضية من الدورة الرياضية المدرسية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
على مر السنوات، شهدت دورات الألعاب الرياضية المدرسية الدولية تألق العديد من الأبطال الذين حققوا إنجازات بارزة في مجالاتهم، ويمثل هؤلاء الرياضيون نموذجًا يُحتذى به في الإصرار والتفوق، وقد تركوا بصمة واضحة في تاريخ الدورة.
من بين الأسماء البارزة، برزت العداءة الروسية أولغا زاخاروفا، التي أحرزت الميدالية الذهبية في سباق 800 متر خلال «دورة
2018»، وكانت زاخاروفا مثالًا حيًا على الالتزام والمثابرة، حيث تمكنت من رفع علم بلادها في المحافل الدولية، مما ألهم العديد من الرياضيين الشباب.
كما حقق السباح الأسترالي مارك تومسون الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا سباحة حرة في «دورة 2018»، ويُعتبر من أبرز السباحين الشباب الذين ساهمت إنجازاتهم في تعزيز رياضة السباحة في بلاده.
ولا يمكن إغفال إنجازات الجمبازية إيليزا بترسون، التي تألقت في «دورة 2016» وأحرزت الميدالية الذهبية، مثبتةً نفسها كواحدة من أفضل اللاعبات في هذا المجال.
وتشكل هذه الإنجازات دليلاً على نجاح دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية في اكتشاف وتطوير المواهب الشابة، حيث توفر لهم منصة للتنافس على أعلى المستويات مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم.
وقد لعبت هذه الدورات دورًا حيويًا في تعزيز مستقبل الرياضيين، حيث انتقل العديد منهم إلى مسابقات أكبر مثل الأولمبياد بعد تألقهم في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية.
ومن خلال هذه الإنجازات يتطلع الجميع لتحقيق المزيد من خلال النسخة السابعة عشرة والتي تقام في مملكة البحرين في الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر الجاري تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
ومع هذه الاستضافة تؤكد مملكة البحرين مرة أخرى التزامها بدعم الشباب مما يعكس رغبتها في تعزيز الرياضة المدرسية وتعميق الروابط الثقافية بين الرياضيين.
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