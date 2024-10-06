أبطال عالميون سابقون يتألقون في النسخ الماضية من الدورة الرياضية المدرسية الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

على‭ ‬مر‭ ‬السنوات،‭ ‬شهدت‭ ‬دورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬تألق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأبطال‭ ‬الذين‭ ‬حققوا‭ ‬إنجازات‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مجالاتهم،‭ ‬ويمثل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الرياضيون‭ ‬نموذجًا‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الإصرار‭ ‬والتفوق،‭ ‬وقد‭ ‬تركوا‭ ‬بصمة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدورة‭.‬

من‭ ‬بين‭ ‬الأسماء‭ ‬البارزة،‭ ‬برزت‭ ‬العداءة‭ ‬الروسية‭ ‬أولغا‭ ‬زاخاروفا،‭ ‬التي‭ ‬أحرزت‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬800‭ ‬متر‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬دورة‮

‬2018‮»‬،‭ ‬وكانت‭ ‬زاخاروفا‭ ‬مثالًا‭ ‬حيًا‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬والمثابرة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬علم‭ ‬بلادها‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬مما‭ ‬ألهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬الشباب‭.‬

كما‭ ‬حقق‭ ‬السباح‭ ‬الأسترالي‭ ‬مارك‭ ‬تومسون‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬50‭ ‬مترا‭ ‬سباحة‭ ‬حرة‭ ‬في‭ ‬‮«‬دورة‭ ‬2018‮»‬،‭ ‬ويُعتبر‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬السباحين‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬ساهمت‭ ‬إنجازاتهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬رياضة‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬بلاده‭.‬

ولا‭ ‬يمكن‭ ‬إغفال‭ ‬إنجازات‭ ‬الجمبازية‭ ‬إيليزا‭ ‬بترسون،‭ ‬التي‭ ‬تألقت‭ ‬في‭ ‬‮«‬دورة‭ ‬2016‮»‬‭ ‬وأحرزت‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬مثبتةً‭ ‬نفسها‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وتشكل‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬وتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة،‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬لهم‭ ‬منصة‭ ‬للتنافس‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬مع‭ ‬أقرانهم‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وقد‭ ‬لعبت‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬دورًا‭ ‬حيويًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مستقبل‭ ‬الرياضيين،‭ ‬حيث‭ ‬انتقل‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬مسابقات‭ ‬أكبر‭ ‬مثل‭ ‬الأولمبياد‭ ‬بعد‭ ‬تألقهم‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬يتطلع‭ ‬الجميع‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

ومع‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬تؤكد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬التزامها‭ ‬بدعم‭ ‬الشباب‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬وتعميق‭ ‬الروابط‭ ‬الثقافية‭ ‬بين‭ ‬الرياضيين‭.‬