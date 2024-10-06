Monday, 07 October 2024 12:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تركيا تؤكد استعدادها لتقديم مزيد من المساعدات للبنان

10/6/2024 2:56:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 6 - 10 (كونا) -- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأحد استعداد بلاده لتقديم مزيد من الدعم اللازم للبنان على صعيد المساعدات الإنسانية.
وذكرت وكالة (أناضول) التركية للأنباء أن ذلك جاء في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي تلقى فيدان خلاله معلومات بشأن الوضع الإنساني والتطورات الأخيرة بلبنان في ظل هجمات الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب فيدان عن استعداد تركيا لتقديم الدعم اللازم للبنان فيما يخص المساعدات الإنسانية مضيفا أن الحرب التي تشنها قوات الاحتلال بنهج توسعي سيكون لها انعكاسات سلبية على المستوى العالمي.
وشدد على ضرورة انتهاء الهجمات الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن وأن "تنسحب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية".
وفي 25 سبتمبر الماضي هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت طائرة مساعدات طبية تركية لدعم القطاع الصحي في لبنان وعلى متنها 30 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية كما افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية مطبخا خيريا في محافظة (جبل لبنان) لتلبية احتياجات النازحين الفارين من القصف الإسرائيلي على جنوب البلاد. (النهاية)

ا ع س / ف ل ا




MENAFN06102024000071011013ID1108750946

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث