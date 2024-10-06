تركيا تؤكد استعدادها لتقديم مزيد من المساعدات للبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 6 - 10 (كونا) -- أكد وزير
الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأحد استعداد بلاده لتقديم مزيد من الدعم اللازم للبنان على صعيد المساعدات الإنسانية.
وذكرت وكالة (أناضول) التركية للأنباء أن ذلك جاء في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي تلقى فيدان خلاله معلومات بشأن الوضع الإنساني والتطورات الأخيرة بلبنان في ظل هجمات الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب فيدان عن استعداد تركيا لتقديم الدعم اللازم للبنان فيما يخص المساعدات الإنسانية مضيفا أن الحرب التي تشنها قوات الاحتلال بنهج توسعي سيكون لها انعكاسات سلبية على المستوى العالمي.
وشدد على ضرورة انتهاء الهجمات الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن وأن "تنسحب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية".
وفي 25 سبتمبر الماضي هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت طائرة مساعدات طبية تركية لدعم القطاع الصحي في لبنان وعلى متنها 30 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية كما افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية مطبخا خيريا في محافظة (جبل لبنان) لتلبية احتياجات النازحين الفارين من القصف الإسرائيلي على جنوب البلاد. (النهاية)
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MENAFN06102024000071011013ID1108750946
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