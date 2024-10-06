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(الهلال الأحمر الكويتي) يدشن مخيما طبيا بمحافظة (تعز) اليمنية

10/6/2024 2:56:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 6 – 10 (كونا) -- دشنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأحد المخيم الطبي الجراحي للجراحة العامة وجراحة التشوهات بمستشفى المظفر العام بمدينة (تعز) جنوب غربي اليمن والذي يهدف لإجراء 100 عملية جراحية مختلفة للمستفيدين من الفئات الأكثر تضررا ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
وأشادت وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية إيلان عبدالحق في تصريح صحفي خلال التدشين بدور ودعم الكويت في تنفيذ العديد من المشاريع الإغاثية والإنسانية في المحافظة وخاصة في المجال الصحي.
وثمنت جهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي ودعمه للقطاع الصحي والمشاريع التنموية في اليمن ومحافظة (تعز) بشكل خاص مشيرة إلى أن هذا الجهد الإنساني في المخيم سيسهم بشكل ملموس في تقديم الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجا وتخفيف معاناة الشرائح المجتمعية الأكثر تضررا وغير القادرة على تحمل أعباء وتكاليف الخدمات الصحية.·
من جانبه أوضح مدير مكتب (مؤسسة استجابة – تعز) المنفذة للمشروع محمد الكثيري أن المخيم الطبي المجاني الذي سيجري 100 عملية جراحية مختلفة يهدف للتخفيف من معاناة المرضى المعدمين والأكثر احتياجا ومعاناة في ظل الظروف الراهنة في اليمن.
وأعرب الكثيري عن شكره وتقديره باسم جميع المستفيدين من هذا المشروع وغيره من المشاريع الإنسانية لجمعية الهلال الأحمر الكويتي على دعمها المؤثر لقطاع الصحة في اليمن وتخفيف معاناة مواطنيه الذين تزيح عنهم مثل هذه المشاريع معاناة شديدة وتساعدهم في مواصلة حياتهم بعيدا عن معاناة المرض ووطأة تكاليفه الباهظة مقارنة بظروفهم وأوضاعهم المعيشية القاسية. (النهاية)

س ن ص / ف ا س




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