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113 ألف زائر لمعرض التمور بالرياض

10/6/2024 2:54:40 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت فعاليات معرض التمور الموسمي الثالث، الذي تنظمه الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، بأسواق الربوة للخضار، في حي الربوة شرق الرياض، إقبالًا لافتًا للمواطنين والمقيمين من كافة أنحاء المملكة؛ حيث وصل عدد الزوار والمتسوقين منذ انطلاق المعرض في بداية أغسطس وحتى نهاية سبتمبر الماضي إلى (113.1) ألف زائر.
وأوضح مدير إدارة الفروع وخدمة العملاء بالشركة الوطنية للخدمات الزراعية المشرف على المعرض ماجد الفراج، أن أكثر من (60) منتجًا ومسوّقًا للتمور المحلية يشاركون في عرض أجود منتجاتهم من التمور، وتسويقها خلال أيام المعرض، وتحقيق الاستفادة القصوى من هذا التجمع التجاري الكبير، مبينًا أن المعرض يقدّم حلولًا تقنية لتسويق وبيع التمور ومنتجاتها، من خلال عددٍ من المتاجر الإلكترونية المتخصصة؛ لتوفير الطلبات من على البعد، إلى جانب العروض والفعاليات المتنوعة، الفنية والترفيهية، التي يتفاعل معها العدد الكبير من الزوار والمتسوقين، عبر أجنحة المعرض التي تم تجهيزها وفق أعلى المواصفات، مما يوفر رحلة تسوق مريحة لضيوف المعرض.

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