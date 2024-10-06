113 ألف زائر لمعرض التمور بالرياض

(MENAFN
- Al Watan)
شهدت فعاليات معرض
التمور الموسمي الثالث، الذي تنظمه الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، بأسواق الربوة للخضار، في حي الربوة شرق الرياض، إقبالًا لافتًا للمواطنين والمقيمين من كافة أنحاء المملكة؛ حيث وصل عدد الزوار والمتسوقين منذ انطلاق المعرض في بداية أغسطس وحتى نهاية سبتمبر الماضي إلى (113.1) ألف زائر.
وأوضح مدير إدارة الفروع وخدمة العملاء بالشركة الوطنية للخدمات الزراعية المشرف على المعرض ماجد الفراج، أن أكثر من (60) منتجًا ومسوّقًا للتمور المحلية يشاركون في عرض أجود منتجاتهم من التمور، وتسويقها خلال أيام المعرض، وتحقيق الاستفادة القصوى من هذا التجمع التجاري الكبير، مبينًا أن المعرض يقدّم حلولًا تقنية لتسويق وبيع التمور ومنتجاتها، من خلال عددٍ من المتاجر الإلكترونية المتخصصة؛ لتوفير الطلبات من على البعد، إلى جانب العروض والفعاليات المتنوعة، الفنية والترفيهية، التي يتفاعل معها العدد الكبير من الزوار والمتسوقين، عبر أجنحة المعرض التي تم تجهيزها وفق أعلى المواصفات، مما يوفر رحلة تسوق مريحة لضيوف المعرض.
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