العبابنة رئيسا للمجلس القضائي والغزو لـالدستورية والسحيمات عضوا فيها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة السيد محمود محمد سلامة العبابنة رئيسا للمجلس القضائي، اعتبارا من تاريخ 6/10/2024، وقبول استقالة عطوفة السيد
محمد عودة صالح الغزو رئيس المجلس القضائي، اعتبارا من تاريخ 6/10/2024.
صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة السيد محمد عودة صالح الغزو رئيسا للمحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 6/10/2024، وتعيين عطوفة السيد محمد حسن سالم السحيمات عضوا في المحكمة الدستورية، اعتبارا من تاريخ 6/10/2024.
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