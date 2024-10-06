بدجت السعودية شريكًا رسميًا لرزنامة فعاليات لحظات العُلا

MENAFN - Al Watan) أعلنت بدجت السعودية، الشركة الرائدة في تقديم خدمات تأجير السيارات والشاحنات في المملكة، عن توقيعها اتفاقية شراكة رسمية لمدة ثلاث سنوات مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، لتصبح شريكًا رسميًا لرزنامة فعاليات لحظات العلا.

تم توقيع هذه الشراكة من قبل رئيس التنفيذي لمجموعة بدجت السعودية، فواز عبدالله دانش، مع نائب الرئيس لإدارة الوجهاتالسياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، رامي المعلم، كخطوة استراتيجية تهدف إلى دعم وتعزيز مكانة العلا كوجهة عالمية رائدة في السياحة والثقافة والرياضة.

ستساهم هذه الشراكة في دعم جميع الفعاليات الرئيسية التي تستضيفها العُلا، خاصة الرياضية منها، بما في ذلك بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، وكأس الفرسان للقدرة والتحمل، وطواف العلا، وكأس العلا الصقور، وكأس العلا الهجن. تُعد هذه الفعاليات فرصة لتعزيز التراث الثقافي والرياضي للعلا، وتؤكد على مكانتها كمركز إقليمي للرياضات التراثية والفروسية. ومع أسطولها الواسع والتزامها بتقديم أعلى معايير الخدمة، تسعى بدجت السعودية من خلال هذه الشراكة إلى تقديم تجربة تنقل مميزة للمشاركين والزوار، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأعرب فواز عبدالله دانش، الرئيس التنفيذي لمجموعة بدجت السعودية، عن فخره بهذه الشراكة، قائلاً: "يشرفنا أن نكون جزءًا من رحلة العُلا نحو التحول إلى وجهة عالمية. هذه الشراكة تدعم رؤيتنا في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة من خلال قطاعي السياحة والرياضة، ونتطلع لبناء علاقة مثمرة وطويلة الأمد مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا".

من جهته، قال رامي المعلم، نائب الرئيس لإدارة الوجهات السياحيةوالتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: "نسعد بالإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع بدجت السعودية لدعم رزنامة فعالياتلحظات العلا. نحن ملتزمون بتقديم تجربة فريدة لزوارنا، وهذه الشراكة تسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال توفير أكبر أسطول سيارات في المملكة لدعم فعالياتنا".

وأضاف المعلم: "من خلال الشراكة مع بدجت السعودية، نعمل على تعزيز القدرات اللوجستية لفعاليات العُلا، مما يساهم في إبراز التراث الثقافي الغني والمناظر الطبيعية الخلابة التي تتميز بها العلا على المستوى العالمي.

سنمضي معًا نحو عهد جديد من التميز في إدارة الفعاليات وتجربة الضيوف".

ومع استمرار العلا في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للسياحة والثقافة، تبرز بدجت السعودية كشريك رئيسي في توفير حلول النقل المتطورة والملائمة لضمان راحة الزوار وسهولة تنقلهم خلال الفعاليات. وتتوافق هذه الشراكة مع أهداف الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتعزيز تجربة الزوار وتقديم خدمات تنقل مخصصة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

وتتميز العلا بتاريخ بشري يمتد لأكثر من 200 ألف عام، حيث كانت موطنًا للعديد من الحضارات القديمة ومركزًا للتجمعات الاجتماعية والاحتفالات الثقافية. ويعيد تقويم لحظات العلا إحياء هذا التراث من خلال تنظيم خمسة مهرجانات رئيسية تقدم تجارب متنوعة في الفنون والثقافة والموسيقى والطبيعة والعافية، بالإضافة إلى الأنشطة الفروسية والطعام وعلم الفلك.

إلى جانب المهرجانات، تستضيف لحظات العلا سلسلة من الفعاليات العالمية البارزة، من بينها فعالية أزمث الموسيقية وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، بالإضافة إلى الرياضات التراثية مثل كأس الفرسان للقدرة والتحمل وكأس العلا الهجن وكأس العلا الصقور، وبطولة العالم لالتقاط الأوتاد وكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل. وتساهم هذه الفعاليات المتنوعة في إبراز العلا كوجهة عالمية نابضة بالحياة ومليئة بالفرص الثقافية والرياضية