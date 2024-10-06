بدجت السعودية شريكًا رسميًا لرزنامة فعاليات لحظات العُلا

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت بدجت السعودية، الشركة الرائدة في تقديم خدمات تأجير السيارات والشاحنات في المملكة، عن توقيعها اتفاقية شراكة رسمية لمدة ثلاث سنوات مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، لتصبح شريكًا رسميًا لرزنامة فعاليات لحظات العلا.
تم توقيع هذه الشراكة من قبل رئيس التنفيذي لمجموعة بدجت السعودية، فواز عبدالله دانش، مع نائب الرئيس لإدارة الوجهاتالسياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، رامي المعلم، كخطوة استراتيجية تهدف إلى دعم وتعزيز مكانة العلا كوجهة عالمية رائدة في السياحة والثقافة والرياضة.
ستساهم هذه الشراكة في دعم جميع الفعاليات الرئيسية التي تستضيفها العُلا، خاصة الرياضية منها، بما في ذلك بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، وكأس الفرسان للقدرة والتحمل، وطواف العلا، وكأس العلا الصقور، وكأس العلا الهجن. تُعد هذه الفعاليات فرصة لتعزيز التراث الثقافي والرياضي للعلا، وتؤكد على مكانتها كمركز إقليمي للرياضات التراثية والفروسية. ومع أسطولها الواسع والتزامها بتقديم أعلى معايير الخدمة، تسعى بدجت السعودية من خلال هذه الشراكة إلى تقديم تجربة تنقل مميزة للمشاركين والزوار، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأعرب فواز عبدالله دانش، الرئيس التنفيذي لمجموعة بدجت السعودية، عن فخره بهذه الشراكة، قائلاً: "يشرفنا أن نكون جزءًا من رحلة العُلا نحو التحول إلى وجهة عالمية. هذه الشراكة تدعم رؤيتنا في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة من خلال قطاعي السياحة والرياضة، ونتطلع لبناء علاقة مثمرة وطويلة الأمد مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا".
من جهته، قال رامي المعلم، نائب الرئيس لإدارة الوجهات السياحيةوالتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: "نسعد بالإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع بدجت السعودية لدعم رزنامة فعالياتلحظات العلا. نحن ملتزمون بتقديم تجربة فريدة لزوارنا، وهذه الشراكة تسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال توفير أكبر أسطول سيارات في المملكة لدعم فعالياتنا".
وأضاف المعلم: "من خلال الشراكة مع بدجت السعودية، نعمل على تعزيز القدرات اللوجستية لفعاليات العُلا، مما يساهم في إبراز التراث الثقافي الغني والمناظر الطبيعية الخلابة التي تتميز بها العلا على المستوى العالمي.
سنمضي معًا نحو عهد جديد من التميز في إدارة الفعاليات وتجربة الضيوف".
ومع استمرار العلا في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للسياحة والثقافة، تبرز بدجت السعودية كشريك رئيسي في توفير حلول النقل المتطورة والملائمة لضمان راحة الزوار وسهولة تنقلهم خلال الفعاليات. وتتوافق هذه الشراكة مع أهداف الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتعزيز تجربة الزوار وتقديم خدمات تنقل مخصصة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.
وتتميز العلا بتاريخ بشري يمتد لأكثر من 200 ألف عام، حيث كانت موطنًا للعديد من الحضارات القديمة ومركزًا للتجمعات الاجتماعية والاحتفالات الثقافية. ويعيد تقويم لحظات العلا إحياء هذا التراث من خلال تنظيم خمسة مهرجانات رئيسية تقدم تجارب متنوعة في الفنون والثقافة والموسيقى والطبيعة والعافية، بالإضافة إلى الأنشطة الفروسية والطعام وعلم الفلك.
إلى جانب المهرجانات، تستضيف لحظات العلا سلسلة من الفعاليات العالمية البارزة، من بينها فعالية أزمث الموسيقية وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، بالإضافة إلى الرياضات التراثية مثل كأس الفرسان للقدرة والتحمل وكأس العلا الهجن وكأس العلا الصقور، وبطولة العالم لالتقاط الأوتاد وكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل. وتساهم هذه الفعاليات المتنوعة في إبراز العلا كوجهة عالمية نابضة بالحياة ومليئة بالفرص الثقافية والرياضية
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