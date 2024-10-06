شركة فايزر تجدد التزامها تجاه المرضى خلال أسبوع“تسليط الضوء على المرضى”

MENAFN - Asdaf News) كجزء من التزام شركة فايزر المستمر تجاه المرضى، استضافت الشركة في الأسبوع الماضي حدثها العالمي السنوي الرابع وهو أسبوع تسليط الضوء على المرضى، وتحت عنوان“بناء الجسور مع المرضى”، والذي أقيم من من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.

يسلط هذا الأسبوع الضوء على أهمية التركيز على المريض في جميع المراحل، و بضرورة وضع المريض في محور كل ماتقوم به الشركة، حيث يحضر موظفو شركة فايزر الأحداث العالمية والأنشطة المحلية التي يستضيفها قسم مناصرة المرضى في الشركة لزيادة الوعي على أهمية تقديم الرعاية التي محورها المريض.

ففي المملكة، استضافت شركة فايزر السعودية م. عالية الخب، مستشارة في الرعاية المتمحورة حول المريض، حيث شاركت أفضل الممارسات حول كيفية تركيز الرعاية على المريض من خلال حلقة نقاش تفاعلية لموظفي الشركة.

يأتي هذا الأسبوع بالتزامن مع الذكرى ال 175 لتأسيس شركة فايزر العالمية، وإطلاق شركة فايزر السعودية لحملة توعوية بعنوان”فايزر السعودية...دايم معكم” والتي تهدف إلى تعزيز التزامها بصحة المرضى في المملكة،حيث تواجدت فيها منذ أكثر من ستين عامًا، والمساهمة في تطوير وبناء مستقبل يعتمد فيه على العلم من خلال مبادرات تدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

صرح المدير التنفيذي لشركة فايزر السعودية، محمد فوزي النجار بأن”المريض هو محور عملنا في فايزر السعودية، و كما أعلنا عن حملة“فايزر السعودية...دايم معكم” فتنضم فعاليات أسبوع تسليط الضوء على المريض تحت إحدى ركائز الحملة وهي“صحتكم معنا”، والذي يتمحور حول مهمة الشركة الرئيسية وهي تحقيق إنجازات ترتقي بها حياة المرضى في مجالاتها العلاجية الستة المتواجدة في المملكة.” كما أضاف“نطمح بهذا الأسبوع تحفيز موظفينا لأداء عملهم بأفضل وجه بالنسبة للمريض، والقيام بقرارات الرعاية الأنسب التي محورها المريض.”

وشارك د.هاني الهاشمي، المدير التنفيذي للقسم الطبي في شركة فايزر السعودية بأن“يحفز هذا الأسبوع الإلهام والطاقة والابتكار من خلال عرض طرق جديدة للتفكير في المرضى في كل خطوة من عملنا، والذي يساعدنا على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للاحتياجات المتطورة للمرضى في السنوات القادمة لتتمكن فايزر السعودية بأن تكون معكم من جيل لجيل وعلى طول الطريق.”

والجدير بالذكر بأنه في عام 2023، أثرت شركة فايزر السعودية على 2.4 مليون مريض حول المملكة، وبذلك تخطو خطى ثابتة مع شركة فايزر العالمية لتحقيق طموحها المتمثل في تغيير حياة مليار شخص سنويًا بحلول عام 2027.