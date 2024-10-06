26 ورشة وجلسة متخصصة في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

MENAFN - Asdaf News) انطلقت ورش العمل والجلسات الحوارية والنقاشية المتخصصة في عالم الصقور ورعايتها وتربيتها، ضمن فعاليات الصقور والصيد السعودي الدولي، المُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، والذي ينظمه نادي الصقور السعودي تحت شعار (عالم يشبهك)، خلال الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 400 عارض، من 45 دولة.

ويتيح نادي الصقور السعودي لهواة الصقور ومحبي الصقارة من زوار المعرض، الاستفادة من المحتوى العلمي والمعرفي والإثرائي في 26 ورشة وجلسة، ستقام خلال أيام المعرض، ويقدمها نخبة من المتحدثين والمدربين والمستثمرين والباحثين المحليين والعرب والدوليين المتخصصين في مجال الصقور والصقارة.

وتناقش الفعاليات العلمية في معرض الصقور والصيد السعودي، أفضل الممارسات المحلية والعالمية في الصقارة والصيد، وتعرض أبرز المبادرات والابتكارات التقنية الحديثة في مجال الصقور، وكذلك استعراض أهم التشريعات والأنظمة المتعلقة بالتصدير والاستثمار في الصقور، إضافة إلى أنها تعمل على رفع الوعي المجتمعي بالبيئة وحماية الصقور من الصيد.

وشهد اليوم الثاني من فعاليات المعرض إقامة ورشتي عمل بحضور عدد كبير من الزوار والضيوف الذين تفاعلوا مع مقدمي هذه الورش ومحتواها؛ حيث قدم الفنان التشكيلي الكازاخستاني يسنقالي صادرباييف ورشة عمل بعنوان: (الفن كجسر.. توثيق إرث ومستقبل الصقارة)، قارب فيها بين رمزية الصقور والصيد كأحد العناصر الثقافية العربية وبين الفن، ودورها الثقافي وانعكاساتها المتنوعة، كما شرح الرؤية الفنية في أعماله وبواعثها التاريخية والثقافية.

واستعرض الصقار الفرنسي فيليب هيرتل في ورشة بعنوان: (الصقارة المستدامة.. الصيد بالصقور في المطارات: ما هي المشكلات المحتملة؟) سبل تنظيم ساحات المطار في مجال الصقارة المستدامة، ودورها كحل اقتصادي لسلامة الطيران.

ويسعى نادي الصقور السعودي، من خلال إقامة ورش العمل والجلسات الحوارية والنقاشية ومجموعات التركيز المتخصصة في مجال الصقور ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، إلى دعم جهود حماية الصقور، واستدامة هواية الصقارة، وتبادل الخبرات المتعلقة بفرص الاستثمار في هذا القطاع، والاستدامة البيئية، وكذلك المحافظة على هواية الصقارة، وإنتاج وتربية الصقور ورعايتها الصحية، والابتكار في صناعة أدوات ومستلزمات الصقارة، وآليات الصيد المستدام، إضافة إلى التشريعات والأنظمة القانونية حول مجال الصقارة.

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