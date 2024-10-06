26 ورشة وجلسة متخصصة في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

(MENAFN
- Asdaf News)
انطلقت ورش العمل والجلسات الحوارية والنقاشية المتخصصة في عالم الصقور ورعايتها وتربيتها، ضمن فعاليات معرض
الصقور والصيد السعودي الدولي، المُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، والذي ينظمه نادي الصقور السعودي تحت شعار (عالم يشبهك)، خلال الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 400 عارض، من 45 دولة.
ويتيح نادي الصقور السعودي لهواة الصقور ومحبي الصقارة من زوار المعرض، الاستفادة من المحتوى العلمي والمعرفي والإثرائي في 26 ورشة وجلسة، ستقام خلال أيام المعرض، ويقدمها نخبة من المتحدثين والمدربين والمستثمرين والباحثين المحليين والعرب والدوليين المتخصصين في مجال الصقور والصقارة.
وتناقش الفعاليات العلمية في معرض الصقور والصيد السعودي، أفضل الممارسات المحلية والعالمية في الصقارة والصيد، وتعرض أبرز المبادرات والابتكارات التقنية الحديثة في مجال الصقور، وكذلك استعراض أهم التشريعات والأنظمة المتعلقة بالتصدير والاستثمار في الصقور، إضافة إلى أنها تعمل على رفع الوعي المجتمعي بالبيئة وحماية الصقور من الصيد.
وشهد اليوم الثاني من فعاليات المعرض إقامة ورشتي عمل بحضور عدد كبير من الزوار والضيوف الذين تفاعلوا مع مقدمي هذه الورش ومحتواها؛ حيث قدم الفنان التشكيلي الكازاخستاني يسنقالي صادرباييف ورشة عمل بعنوان: (الفن كجسر.. توثيق إرث ومستقبل الصقارة)، قارب فيها بين رمزية الصقور والصيد كأحد العناصر الثقافية العربية وبين الفن، ودورها الثقافي وانعكاساتها المتنوعة، كما شرح الرؤية الفنية في أعماله وبواعثها التاريخية والثقافية.
واستعرض الصقار الفرنسي فيليب هيرتل في ورشة بعنوان: (الصقارة المستدامة.. الصيد بالصقور في المطارات: ما هي المشكلات المحتملة؟) سبل تنظيم ساحات المطار في مجال الصقارة المستدامة، ودورها كحل اقتصادي لسلامة الطيران.
ويسعى نادي الصقور السعودي، من خلال إقامة ورش العمل والجلسات الحوارية والنقاشية ومجموعات التركيز المتخصصة في مجال الصقور ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، إلى دعم جهود حماية الصقور، واستدامة هواية الصقارة، وتبادل الخبرات المتعلقة بفرص الاستثمار في هذا القطاع، والاستدامة البيئية، وكذلك المحافظة على هواية الصقارة، وإنتاج وتربية الصقور ورعايتها الصحية، والابتكار في صناعة أدوات ومستلزمات الصقارة، وآليات الصيد المستدام، إضافة إلى التشريعات والأنظمة القانونية حول مجال الصقارة.
الوسوم#معرض الصقور والصيد السعودي الدولي #ورش عمل
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