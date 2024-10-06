هآرتس: إسرائيل تدرس نفي السنوار وقادة حماس إلى السودان

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- يدرس مسؤولون في حكومة بنيامين إمكانية التوصل إلى تفضي لإطلاق سراح الرهائن، تشمل السماح بخروج زعيم "حماس"، يحيى السنوار، من قطاع غزة إلى السودان.

ووفقًا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فإن المقترح يأتي كجزء من خطوة ستجعل من الممكن إنهاء حكم "حماس" في غزة وتحرير الرهائن.

اتفاق لإنهاء الحرب

ويأمل المسؤولون بأن“يفضّل السنوار الخروج من غزة إلى دولة ثالثة، بدلًا من الموت في الأنفاق، حيث سيتمكن من إعادة بناء البنية التحتية "لحماس" والعودة في وقت لاحق إلى غزة في هيئة المنتصر، وفق تفكيره المحتمل".

وذكرت مصادر، أن المقترح قد يشمل أيضًا "رفع تجميد أصول حماس التي جمدتها السودان قبل نحو 3 سنوات، بعد إلغاء الولايات المتحدة إدراجها للسودان كدولة راعية للإرهاب".

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو "صرَّح بضع مرات في الأشهر الأخيرة، بأنه لن يصر على قتل السنوار ومسؤولين كبار آخرين في حماس، ولا يستبعد إمكانية نفيهم إلى دولة ثالثة، كجزء من اتفاق لإنهاء الحرب".

ومع اقتراب حرب غزة من الدخول بعامها الثاني كانت نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، بأن السنوار اتخذ مواقف "أكثر تشددًا" في الأسابيع الأخيرة.

وقال المسؤولون إن حماس "لم تظهر أيّ رغبة على الإطلاق" في المشاركة بالمحادثات خلال الأسابيع الأخيرة، في حين أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن نتنياهو، رفض مقترحات في المفاوضات، ما أدى إلى تعقيدها.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت في سبتمبر، أن إسرائيل طرحت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في غزة، يتضمن مصير السنوار.

وينص المقترح الذي قدمته إسرائيل إلى الولايات المتحدة، وفق الهيئة على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين دفعة واحدة، وتأمين خروج السنوار من غزة، هو وكل من يرغب في مغادرة القطاع من عناصر حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتضمن الاقتراح، إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، ونزع سلاح الفصائل في غزة، وتطبيق آلية حكم أخرى في القطاع، وإنهاء الحرب.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تخطيطه لإطلاق عملية عسكرية واسعة جديدة شمال قطاع غزة، بعد أشهر من تنفيذ اجتياحه البري الكاسح في تلك المناطق.