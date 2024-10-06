هآرتس: إسرائيل تدرس نفي السنوار وقادة حماس إلى السودان

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الداخل المحتل / PNN- يدرس مسؤولون في حكومة بنيامين نتنياهو
إمكانية التوصل إلى صفقة
تفضي لإطلاق سراح الرهائن، تشمل السماح بخروج زعيم "حماس"، يحيى السنوار، من قطاع غزة إلى السودان.
ووفقًا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فإن المقترح يأتي كجزء من خطوة ستجعل من الممكن إنهاء حكم "حماس" في غزة وتحرير الرهائن.
اتفاق لإنهاء الحرب
ويأمل المسؤولون بأن“يفضّل السنوار الخروج من غزة إلى دولة ثالثة، بدلًا من الموت في الأنفاق، حيث سيتمكن من إعادة بناء البنية التحتية "لحماس" والعودة في وقت لاحق إلى غزة في هيئة المنتصر، وفق تفكيره المحتمل".
وذكرت مصادر، أن المقترح قد يشمل أيضًا "رفع تجميد أصول حماس التي جمدتها السودان قبل نحو 3 سنوات، بعد إلغاء الولايات المتحدة إدراجها للسودان كدولة راعية للإرهاب".
ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو "صرَّح بضع مرات في الأشهر الأخيرة، بأنه لن يصر على قتل السنوار ومسؤولين كبار آخرين في حماس، ولا يستبعد إمكانية نفيهم إلى دولة ثالثة، كجزء من اتفاق لإنهاء الحرب".
ومع اقتراب حرب غزة من الدخول بعامها الثاني كانت نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، بأن السنوار اتخذ مواقف "أكثر تشددًا" في الأسابيع الأخيرة.
وقال المسؤولون إن حماس "لم تظهر أيّ رغبة على الإطلاق" في المشاركة بالمحادثات خلال الأسابيع الأخيرة، في حين أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن نتنياهو، رفض مقترحات في المفاوضات، ما أدى إلى تعقيدها.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت في سبتمبر، أن إسرائيل طرحت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في غزة، يتضمن مصير السنوار.
وينص المقترح الذي قدمته إسرائيل إلى الولايات المتحدة، وفق الهيئة على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين دفعة واحدة، وتأمين خروج السنوار من غزة، هو وكل من يرغب في مغادرة القطاع من عناصر حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وتضمن الاقتراح، إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، ونزع سلاح الفصائل في غزة، وتطبيق آلية حكم أخرى في القطاع، وإنهاء الحرب.
وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تخطيطه لإطلاق عملية عسكرية واسعة جديدة شمال قطاع غزة، بعد أشهر من تنفيذ اجتياحه البري الكاسح في تلك المناطق.
MENAFN06102024000205011050ID1108750535
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.