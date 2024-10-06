إيهود براك: ليس مؤكداً أن تستطيع إسرائيل أو حتى أمريكا تدمير المفاعلات النووية في إيران

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - بعد الضربة الصاروخية الإيرانية، تستعد إسرائيل للقيام بهجمة مرتدة، والسؤال ليس هل، بل متى وكيف، خاصة أن رئيس حكومتها ألزم نفسه من قبل عدة مرات بذلك بمقولته المتكررة:“سنضرب من يضربنا”. وليلة أمس، عاد وأكد ذلك ضمن كلمة متلفزة ضمّنَها تبريراً لذلك بقوله:“تعرّضنا لهجمتين هما الأكبر في التاريخ... من حقنا ومن واجبنا الرد، وهكذا سنفعل”.

وسبقه الناطق العسكري هغاري بمسعى تبرير الرد الإسرائيلي باعترافه بوقوع أضرار جسيمة في مطارين عسكريين دون إصابة الطائرات.

وبخلاف ما كان حيال الحرب على غزة، وقضية المحتجزين، تبدو إسرائيل، اليوم، متوافقة داخلياً، فالمستويان السياسي والعسكري منسجمان حيال سؤال الضربة المضادة لإيران رداً قوياً، والسؤال الآن ليس هل تضرب، بل متى وكيف، وفي المقابل؛ تحذر أوساط أخرى، أبرزها رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهود براك، من عدم قدرة إسرائيل (وأمريكا) على تدمير المشروع النووي لأسباب تقنية.

براك: اعتبارات إيران مركبة، بعضها يرتبط بالكرامة القومية، وبالاعتبارات السياسية وحسابات الثمن والنتيجة لكل عملية. ومن الصعب معرفة حقيقة موقف إيران، لكن إسرائيل ملزمة بالرد

وتعكس مضامين الصحافة العبرية، اليوم الأحد، إجماعاً في إسرائيل على ضرورة الرد على هجوم إيران الصاروخي، ويبدو مردّ ذلك ليس الانتقام فحسب، إذ هناك اعتراف بأن الهجوم الاخير يختلف عن“ليلة المسيّرات”، وأنه لا بدّ من ترميم الهيبة وقوة الردع المتضررة، وإنتاج ميزان الرعب من جديد.

كذلك هناك أوساط واسعة في إسرائيل ترى بأن الضربة الجوية تمنح إسرائيل فرصة“تاريخية” لاستهداف مشروعها النووي، خاصة أنها تملك الآن شرعية دولية أكبر لذلك، وأن“حزب الله” في حالة نزيف، ولا يستطيع ردع إسرائيل بقوة نارية كبيرة من استهداف إيران بقوة.

وفي الحاجة إلى“ردّ قوي”، تتطابق مصالح إسرائيل هنا مع حسابات واحتياجات رئيس حكومتها نتنياهو، الذي عرض نفسه طيلة عقود كـ“سيّد الأمن”، وطرح إيران كتهديد هو الأعظم على إسرائيل التي تعرّضت لصواريخ نالت من هيبتها وصورتها، ما يضعه شخصياً في الامتحان. كذلك هو نتنياهو الراغب بمحاولة تحقيق مكسب كبير والظفر بـ“رأس كليب” يعود به للإسرائيليين تعويضاً عن عاره شخصياً، وعار حكومته في السابع من أكتوبر 2023، أو على الأقل توجيه ضربة موجعة لإيران تشفي غليل الإسرائيليين، خاصة أنه يتعرّض لمزاودات من خصومه السياسيين (نفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان)، وفي نفس الوقت تبقي النار مشتعلة أكثر، استبعاداً للجنة تحقيق رسمية، وللبقاء في الحكم وفي التاريخ، وهي حسابات دفعته من قبل لرفض تسويات مع“حماس” و”حزب الله” في غزة ولبنان. بيد أن السؤال كيف ترد إسرائيل دون تسديدها ثمن يربكها، ودون أن يعود ذلك كيداً مرتداً عليها وعليه؟

نتنياهو، الذي رغب باستدراج الولايات المتحدة نحو ضرب منشآت إيران النووية، من المرجّح أنه يسعى خلسة، منذ أيام، لإقناعها بالمشاركة الآن بذلك، نظراً لحاجة إسرائيل لها عملياتياً، لوجستياً واستخباراتياً، في مثل هذه الضربة على بلد واسع كإيران، خاصة أن منشآتها النووية محصّنة.

بيد أن حسابات الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة الدقيقة، قبيل انتخابات الرئاسة بشهر واحد، مختلفة عن حسابات إسرائيل ونتنياهو، فالبيت الأبيض يرى بتوسيع النار في الشرق الأوسط

خلطاً خطيراً للأوراق، وتهديداً لمصالح أمريكية في المنطقة، خاصة في الخليج، ويخشى أن يؤدي التصعيد لتراجع حظوط مرشحة الديموقراطيين في السباق للرئاسة، كامالا هاريس، لا سيّما إذا ما ارتفع سعر المحروقات، وسدد المواطن الأمريكي ثمنه. ولذا تبدو الإدارة الأمريكية في حالة التباس من هذه الناحية، فهي تواصل مساعيها لمنع التصعيد أكثر، كما يتجلى في تصريحات بايدن المعارِضة لاستهداف المنشآت النفطية والنووية من جهة، ومن جهة أخرى تسعى لعدم منح نتنياهو فرصة لاستعدائه، وتأكيدها حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها من خلال حملة برية محدودة في لبنان، وهجمة ضد إيران تريدها“مهضومة” تستطيع إيران احتوائها.

وفق تسريبات وتحليلات إسرائيلية كثيرة، في السنوات الماضية، فإن إسرائيل عاجزة عن ضرب المفاعلات النووية في إيران لوحدها، ويبدو أن هذا صحيح اليوم، لكن ذلك لن يردع نتنياهو عن القيام بضرب منشآت نفطية ومعسكرات للجيش، وربما اغتيال بعض قادتها، ومن غير المستبعد قيامه بالمغامرة باستهداف منشأة، أو بعض المنشآت النووية بشكل موضعي محدود.

إسرائيل تبحث عن ضربة تمكّنها من استعادة الهيبة وقوة الردع. لكن الحديث عن ضربة كبرى تعطّل قدرات إيران، وتخرجها من الصراع، وتصيغ الشرق الأوسط من جديد، يبقى جزءاً من الأمنيات الإسرائيلية، خاصة أن المعركة مع“حزب الله” في ذروتها، والحرب على غزة لم تنته بعد، فيما بقية الجبهات الأخرى ما زالت مفتوحة.

وسؤال التوقيت أيضاً يشغل جهات محلية دولية، ويبدو أن حسابات إسرائيل ونتنياهو هنا متطابقة، ومن المرجح أن تتم الهجمة المرتدة في الليلة القادمة، أو نهار الغد الإثنين، تزامناً مع السابع من أكتوبر، في رسالة للأعداء والأصدقاء بأن إسرائيل استعادت قوتها ومناعتها، علاوة على رغبة نتنياهو مسح العام باستبدال سابع أكتوبر 2023 بسابع أكتوبر جديد ومختلف.

ويرى رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهود براك أن إسرائيل ملزمة بالرد، ولا يوجد دولة لا تردّ بشكل مكثف بعدما تعرّضت للضرب مرتين.

رداً على سؤال الإذاعة العبرية الرسمية، صباح اليوم، الأحد، قال براك إنه لا يمكن معرفة كيف سيكون الرد، نظراً لعدم توفّر تفاصيل كافية، ولكن يمكن استذكار الهجمة على ميناء الحديدة كمثال، فالبعد هو ذات البعد عن إيران، ووقتها شاهدنا النار والدخان.

وتابع:“ربما منشآت نفطية، وربما مصانع مسيّرات وصواريخ، وربما أهداف أخرى. هناك من يطرح

ضرب المفاعلات النووية، وهنا ينبغي القول إنه عند كل حرب شاملة مع إيران يتطلب تفكير مليّ عند اختيار الأهداف. إيران مسكونة بشعور أنها حققت مكسباً بعد الهجمة الصاروخية، وفي

التزامن، وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، استعادت إسرائيل الثقة بالنفس، ونجاحات الاستخبارات عزّزت قوة ردعها، وتساعد نتنياهو في ترميم مكانته كرئيس حكومة في هذه الفترة. لكن عندما يأتون إلى حرب شاملة ينبغي تكريس تفكير جاد، وعدم العودة لحالة الخواء الإستراتيجي التي رافقتنا في العام الأخير”.

رداً على سؤال الإذاعة هذا، قال براك:“لا يمكن أن نعرف خاصة أنا وأنت لأننا بدون تفاصيل كافية.

من المرجح أن تتم الهجمة المرتدة في الليلة القادمة، أو نهار الغد الإثنين، تزامناً مع السابع من أكتوبر، في رسالة للأعداء والأصدقاء بأن إسرائيل استعادت قوتها ومناعتها

اعتبارات إيران مركبة، بعضها يرتبط بالكرامة القومية، وبالاعتبارات السياسية وحسابات الثمن والنتيجة لكل عملية. ومن الصعب معرفة حقيقة موقف إيران، لكن إسرائيل ملزمة بالرد، وربما تردعها عن تصعيد واسع، ولكن هناك احتمالاً أن نجد أنفسنا بحرب شاملة”.

الناظر لتصريحات بايدن يستنتج أن واشنطن لا تريد حرباً إقليمية شاملة في المنطقة، وهناك حسابات انتخابية، وقد سمعت بايدن يدعو للتفكير بجدية في موضوع ضرب النفط، فما بالك ضرب النووي. العلاقات مع أمريكا تضرّرت كثيراً بسبب تصرف حكومتنا، رغم الدعم السخي غير المسبوق من قبل بايدن، ورغم الغمز واللمز الإسرائيلي ضده”.

“في الأمنيات بفقدان إيران قدراتها النووية هناك شركاء كثر في كل الشرق الأوسط، لا في إسرائيل فحسب. لكن الوضع معقدٌ أكثر، فإيران دولة على حافة النووي، وتملك كمية كافية لمواد تصنع سلاحاً نووياً قريباً. المشكلة تقنية، فإسرائيل تستطيع أن تضرب، ولكن من غير المعروف إذا كانت قادرة على إلحاق ضرر كافٍ يؤجل وصولهم لقنبلة نووية، ولست متأكداً أن واشنطن أيضاً تستطيع تأجيل مشروع حيازة النووي من خلال عملية جراحية. كذلك، من جهة أخرى، يمكن أن تؤدي ضربة كهذه لنتيجة معاكسة: عدم تدمير المنشآت بالكامل ربما يدفع إيران للإسراع نحو تصنيع قنبلة نووية”.

ويخلص براك للقول إنه على إسرائيل أن تأخذ بالحسبان الكثير من الاعتبارات، وإنها لا تستطيع أن تنهي هذه القضية بروح دعوات ومقترحات ترامب. ببساطة هناك حاجة لتنسيق عميق حميم مع الولايات المتحدة يقوم على تعاون عميق وثقة وليس فقط تغطية دفاعية، وهذا على خلفية تجربة العام الأخير من ناحية العلاقات بيننا وبين أمريكا، هذا غير سهل للتحقيق، خاصة ونحن على مسافة شهر من انتخابات الرئاسة”.

ويتفق معه المحلل العسكري في صحيفة“هآرتس” عاموس هارئيل، الذي يقول، في مقال بعنوان“عين على طهران وعين على واشنطن”:“يقر الأمريكيون بحق إسرائيل بالعمل العسكري في جنوب لبنان، وفي مهاجمة إيران، لكنهم يحاولون تحجيم الرد الإسرائيلي، ويجدّدون المساعي لإنهاء الأزمة”. معتبراً أن الكلمة الأخيرة في الشأن الإيراني تعود لأمريكا.

في المقابل؛ يرى الجنرال في الاحتياط عاميت ياغور، في مقال تنشره“معاريف”، اليوم، إن هناك فرصة تاريخية لتجريد إيران من مشروعها النووي، والذهاب لبناء شرق أوسط جديد تتزعمه إسرائيل، خاصة أن الإدارة الأمريكية ستتغيّر، ومحور المقاومة بحالة ارتباك إستراتيجي كبير.

من جهته، يدعو المحلل العسكري في موقع“واينت” رون بن يشاي للذهاب لعدم استعداء الشعب الإيراني بضربة إسرائيلية، بل مساعدته في التخلص من النظام الاستبدادي الحاكم، لافتاً إلى أن إسرائيل تعرف مكامن قوة هذه النظام، وكيفية ضربها، داعياً، بالتلميح، لاغتيالات في طهران أيضاً.

المصدر /

القدس العربي